Regimul Iohannis-Orban nu are nicio limita in sabotarea adversarilor politici. Nu conteaza nici macar daca interesele copiilor sunt afectate. Cinismul guvernarii liberale este devoalat de unul dintre cei mai importanti lideri ai PSD, intr-un exploziv interviu acordat Lumea Justitiei. Este vorba despre presedintele Consiliului Judetean Maramures, Gabriel Zetea, candidat pentru un nou mandat.

Astfel, Zetea il acuza pe premierul Ludovic Orban ca este repetentul clasei in materie de guvernare, iar pe presedintele Klaus Iohannis ca este agentul de marketing anti-PSD, acesta fiind atat de obsedat de social-democrati si de inversunat sa lanseze atacuri impotriva principalului partid de opozitie, incat a ajuns sa nu isi poata exercita atributiile de sef de stat. “Klaus Iohannis este o agentie de marketing anti-PSD. Presedintele Iohannis ataca, la un mod aproape obsesiv PSD si acest aspect ii ocupa atat de mult timp, incat nu reuseste sa-si exercite atributiile de sef de stat. Ludovic Orban este repetentul clasei la examenul guvernarii. Gestionarea dezastruoasa a acestei pandemii si incapacitatea de a-si coagula echipa de ministri i se datoreaza in mare masura”, afirma Gabriel Zetea in interviu acordat Lumea Justitiei.

Gabriel Zetea ofera si exemple concrete despre cum Guvernul Orban a sabotat judetul Maramures. In acest sens, liderul PSD dezvaluie ca timp de 14 ani, perioada in care a fost condus de liberali, Maramuresul a reprezentat “Cenusareasa Romaniei”, dar administratia PSD a reusit sa dezvolte semnificativ aceasta zona. Odata cu instalarea Guvernului Orban au inceput insa actiunile de submniare a administratiei conduse de Gabriel Zetea. S-a vazut limpede acest lucru, spre exemplu, in cazul opozitiei Executivului PNL fata de modernizarea infrastructurii din Maramures. Dar nu doar atat, caci Guvernul Orban a mers pana acolo incat a subfinantat domenii vitale, precum asistenta sociala si protectia copilului.

In acelasi interviu acordat Lumea Justitiei, Gabriel Zetea vorbeste si despre campaniile de denigrare lansate din partea contracandidatilor sai si ai primarului din Baia Mara Catalin Chereches, cu care candideaza in tandem din partea “Coalitiei pentru Maramures”, Chereches vizand un nou mandat de edil. De asemenea, Gabriel Zetea remarca lipsa de bun simt a reprezentantilor PNL in alegerile locale din Maramures, care s-au plimbat printre alegatori desi unul dintre membrii staff-ului de campanie fusese testat pozitiv cu Covid-19.

Pe de alta parte, Gabriel Zetea face dezvaluiri despre viitorul PSD sub noua conducere recent aleasa.

Continuarea AICI