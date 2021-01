Nu care cumva ca Directia Nationala Anticoruptie sa-i clinteasca un fir de par fostului ambasador american la Bucuresti Hans Klemm! Procurorul Jean Uncheselu nu l-a chemat nici macar ca martor in dosarul cu care incearca mai nou sa-l infunde pe fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea.

Dezvaluirea a fost facuta joi, 14 ianuarie 2021, de catre Irina Tanase, logodnica lui Dragnea, in emisiunea „Punctul culminant”, realizata de jurnalistul Victor Ciutacu la Romania TV. Mai exact, Irina Tanase a relatat cum Klemm i-ar fi cerut lui Dragnea sa intervina pentru multe companii americane, dar fostul lider PSD ar fi refuzat, motiv pentru care ex-ambasadorul SUA s-a dus cu reprezentantii acelor firme la ministerele Apararii si Economiei. Or, Klemm trebuie serios luat la intrebari, din moment ce ex-ambasadorul ar fi facut ceva ce in mod normal ii trezeste oricarui procuror suspiciuni de trafic de influenta.

Amintim ca Liviu Dragnea a fost pus sub urmarire penala intr-un nou dosar fabricat de DNA, cu doar cateva luni inainte ca fostul lider PSD (aflat in penitenciar ca urmare a condamnarii politice din dosarul angajarilor fictive) sa intre in procedura de liberare conditionata. Procurorul Jean Uncheselu il acuza pe Dragnea de trafic de influenta si folosirea influentei sau autoritatii de catre o persoana care detine o functie de conducere intr-un partid, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite (Click aici pentru a citi).

Iata relatarea Irinei Tanase:

„Irina Tanase: Au fost audiati foarte multi oameni. Au fost audiati si cei de la Parlament care s-au ocupat de actele procedurale pentru aceasta vizita. Si fostul ministru de Externe Teodor Melescanu, si fostul premier al Romaniei Sorin Grindeanu.

Victor Ciutacu: Liviu Dragnea n-a fost audiat niciodata pana acum?

Irina Tanase: Nu.

Victor Ciutacu: Chemat astazi sa-l anunte ca e suspect, da?

Irina Tanase: Da. In ceea ce DNA a dat catre presa, se mentioneaza ca tot rechizitoriul este facut pe suspiciune rezonabila – adica li se pare lor ca ar putea sa fie asa.

Faptul ca vizita aceasta din America, din momentul in care invitatia a ajuns in Romania la liderii PSD de la vremea respectiva (Liviu Dragnea si Sorin Grindeanu), ea a urmat toate procedurile parlamentare: a fost trecuta prin Biroul Permanent al Camerei Deputatilor… Totul s-a facut super-corect din punct de vedere legal. Deci nu era vorba de nimic altceva aici.

In discutia cu contractele pentru Elliott Broidy, mie mi-a povestit Liviu chiar astazi ca domnul Hans Klemm a fost in birou la el, cerandu-i lui Liviu sa-l ajute sa intermedieze cumva un ajutor pentru niste firme. Liviu i-a explicat acestuia ca asta este infractiune in Romania si ca nu face asa ceva, iar domnul Klemm a mers cu reprezentantii firmelor respective la Ministerul Apararii. Inteleg ca si la Ministerul Economiei. Domnul Klemm – ambasadorul Statelor Unite la momentul respectiv – nu are nicio calitate in dosar. Nici macar martor.

Victor Ciutacu: La fel cum inteleg din terte surse ca Liviu Dragnea n-a avut nicio calitate in dosarul asta, in care s-au efectuat cercetari in rem vreme de doi ani de zile.

Irina Tanase: In dosar, este vorba de doua vizite: una care s-a infaptuit (cea la care s-au intalnit cu domnul Trump) si de o a doua vizita (care ar fi trebuit sa se intample, dar nu s-a mai intamplat). De fapt, ei spun ca traficul de influenta este pentru a doua vizita.

Victor Ciutacu: Pai, si pentru prima vizita care e acuzatia?

Irina Tanase: Nu stim foarte clar. Este un amestec de informatii cusute ciudat. O sa primim si noi dosarul si o sa incercam sa vedem. De exemplu, as putea sa va spun ca Liviu a primit invitatie din Statele Unite ale Americii si inainte sa aiba majoritate parlamentara si sa fie presedintele partidului de guvernamant – invitatii la acelasi nivel ca acesta cu inaugurarea presedintiei domnului Trump. Deci, in orice caz, nu ar fi avut nevoie de interventii pentru a obtine aceste invitatii.

Dar este foarte important de retinut ca ei spun ca traficul de influenta ar fi fost facut pentru a doua vizita, care nu a mai avut loc. Adica tu faci trafic de influenta ca sa te duci intr-o vizita si dup-aia zici: ‘Nu mai am chef sa ma mai duc in vizita asta’.

Victor Ciutacu: In legatura cu acuzatiile in sine, cu momentul declansarii acestei operatiuni, ce ti-a spus astazi? Ca inteleg ca ai fost astazi la el la vizita, dupa ce a fost la DNA.

Irina Tanase: Mi-a spus ca el este scarbit, ca in timp ce unii sunt ocupati sa jefuiasca tara si sa nenoroceasca tot ce a mai ramas in Romania, altii se preocupa de invitatii la inaugurarea lui Trump din 2017 si ca porob probabil ca ar fi mai important ca procurorii sa se ocupe de marea coruptie, nu de o invitatie la o vizita in America, care practic nu influenteaza cu nimic traiul cetatenilor din Romania la acest moment.

Victor Ciutacu: Aveti sentimentul ca deschiderea acestui nou dosar pe numele lui Liviu Dragnea urmareste intre altele zadarnicirea eforturilor domniei sale de a iesi din puscarie mai repede decat termenul de trei ani si jumatate (cat dureaza pedeapsa)?

Irina Tanase: Eu inteleg ca este o practica pe care dansii o mai folosesc si ca n-ar fi primul caz la noi. Atata timp cat dosarul este din 2018 si tu vii si ma intrebi in 2021, dupa ce ai audiat pe toata lumea implicata…

Noi avem o intrebare: atata timp cat la vizita cu inaugurarea domnului Trump au participat Liviu Dragnea si Sorin Grindeanu (Sorin Grindeanu – premierul Romaniei; cel care, impreuna cu ministrul de Externe, ar fi semnat o potentiala numire de consul), domnul Sorin Grindeanu de ce nu este acuzat de trafic de influenta, ci este martor in acest dosar? Ca era totusi un om matur, major, responsabil pentru actiunile sale. Nu era un copil pe care l-a atras cineva fortat (‘Vino, tata, ca e bine aici!’).

Victor Ciutacu: Poate domnul Grindeanu nu a participat la manevrarea sumelor de bani despre care se vorbeste.

Irina Tanase: Dar nu exista o legatura; este o suspiciune rezonabila. In America, exista un registru in care tu daca platesti o firma de lobby ca sa intermedieze orice fel de intalnire sau de contract, firma respectiva trebuie sa se inscrie in acest registru de lobby, sa declare pentru ce face lobby. Banuiesc ca nu s-a verificat daca acele plati au fost facute si inregistrate ca se fac pentru acest lucru. De aceea, in dosarul DNA este o suspiciune rezonabila. Suspiciunea rezonabila atata timp cat se refera la seful partidului care era al treilea om in stat ar trebui sa se refere si la premierul Romaniei, care era al patrulea om in stat si care a beneficiat, de asemenea, de acelasi tratament: au fost in aceeasi vizita, in aceeasi poza; ba chiar dansul (n.r. Grindeanu) avea responsabilitatea Guvernului la momentul respectiv.

Eu nu caut sa gasesc un vinovat; doar ca mi se pare totul pus cu mana. Adica este vinovat Dragnea, dar Grindeanu nu, dar altcineva nu, dar hai sa ne facem ca am gasit un dosar… (…)

Victor Ciutacu: Este misteriosul domn Broidy cel prin care s-a efectuat munca subterana de invitare a lui Liviu Dragnea la Washington si ulterior a fost recompensat prin primirea unor contracte la Bucuresti?

Irina Tanase: In America, s-a facut o ancheta legata de actiunile domnului Broidy, in special de cele privind invitatiile de la inaugurarea domnului presedinte Trump si de felul in care acesta – n.r. Elliott Broidy – si-a negociat diverse contracte. A existat aceasta ancheta in ceea ce-l priveste pe domnul Broidy in America, unde dansului i s-a si luat declaratie si a fost intrebat, evident, si despre Romania: ‘Vi s-a promis de catre cei doi lideri invitati orice fel de contract sau favor pe care sa-l obtineti in Romania in urma acestei invitatii?’ Si domnul Broidy a raspuns ca nu.

Mai mult decat atat: in urma investigatiilor desfasurate de catre procurorii americani (care cu siguranta au modalitati de a investiga mai multe si mai bune decat la noi, in Romania), domnul Broidy a fost trimis in judecata pentru niste fapte de coruptie care s-au petrecut in legatura cu Malaysia, situatia cu Romania, cu Dragnea si Grindeanu, nefiind trimisa in judecata. De ce? Pentru ca nu exista nimic acolo”.

