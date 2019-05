Dezastru la Vișeu de Sus unde apele au măturat totul în cale. Zeci de gospodării au fost inundate de ape și de aluviunile aduse de ele.

Revoltați de ritmul lent în care primesc ajutor, mai mulți localnici au răbufnit:

„Oare de ce doar aia cu Pile au prioritate dupa 3ore de sunat la 112sa intervina un Excavator sa mute apa sa nu intre in case. Cum e posibil ca Domnul primar sa ajunga la fata locului cu doua excavatoare si nici sa nu coboare din masina, sa strige la oameni sa nu se opreasca si sa ne lase in drum fara sa faca nimic? Cum e pisibil asa ceva sa fugi ca un……inloc s sai in ajutor. Oare cand te am votat am fost buni? Sa ti fie rusine. Ai trimis un excavator pt 5minute si nu sa facut nimic. Cum e posibil ca alti cu pile la primarie sa i se rezolve si alti sa stea in apa? Sa va fie rusine si in primul rand Domnului Primar de….care fuge inloc sa stea”, a scris Popa Alina pe rețelele de socializare.