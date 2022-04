O acțiune a Asociației Naționale de Combatere a Braconajului și Poluării (ANCBP) a avut loc astăzi pe albia râului Someș dar și a pârâului Sălaj (din Sălsig). Ce au găsit acolo: dezastru ecologic – peturi din plastic, sticle, gunoaie menajere, crengi etc.

”Frumoasa noastră Românie. O să fie sesizată Garda de Mediu Maramureș! Sperăm să fim mai conștienți de răul pe care ni-l facem singuri” este mesajul transmis de cei de la ANCBP Maramureș.

Acțiunea a vizat localitățile Buzești, Fărcașa, Lucăcești (râul Somes) și Sălsig (pârâul Sălaj).

În completare, pe lângă imaginile și informațiile transmise, trebuie să fim conștienți că într-un mod asemănător arată cam fiecare mal din județ sau țară. Asta pentru că suntem un popor care încă nu a înțeles ce înseamnă să fii prieten cu natura, s-o respecți. Ba mai avem și guvernanții care organizează #curățămRomânia. Dar o curățăm după ce tot noi am murdărit-o, am distrus ecosisteme și locuri de vis.

Vom reveni pe acest subiect cu un material ce visează zona dintre Cavnic și Băiuț, cunoscută de localnici ca „Valea Strâmbului”, o zonă de campare apreciată de maramureșeni și clujeni, luată cu asalt în fiecare weekend din vară și care acum este distrusă din cauza unor exploatatori forestieri, dar și din cauza turiștilor care nu se sinchisesc să aibă puțin respect pentru natură!