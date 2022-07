Şapte dintre pasageri au fost grav răniţi. Salvatorii au încercat să îl resusciteze pe şofer, însă în zadar.

”Șoferul a făcut infarct. nici nu a frânat, nimic. Era mort deja, dinainte.

Copiii erau sus. saracii, bine ca nu ne-a omorat. N-am ce face, a spart tot aici”, a povestit proprietarul casei.

Imediat localnicii au sărit în ajutorul răniţilor. Au încercat să îi scoată pe geamurile autocarului distrus.

15 copii se aflau printre pasageri.

”Am luat o scândură de jos şi am dat în geam şi am spart geamul şi am făcut scară şi au putut coborî doamnele”, povestește un martor.