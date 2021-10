Două nunți și un botez, oprite în Recea. Patronii restaurantelor au ieșit în stradă: ”Suntem în pragul falimentului” Două nunți și un botez din Recea, județul Maramureș, au fost oprite sâmbătă seară de polițiști și jandarmi.

Comuna se află în carantină, iar invitații au fost nevoiți să facă drum întors. Patronii și angajații restaurantului au ieșit în stradă să protesteze, revoltați de interdicțiile impuse.

Cu o incidenţă de 7,99 la mia de locuitori, localitatea Recea este în carantină de la începutul săptămânii. Cei care şi-au programat nunţi şi botezuri spun că nu au mai putut amâna, la fel şi administratorii localului, care susţin că au rămas cu pierderi extrem de mari. Cu o seară înainte au mai fost amendaţi cu 15.000 de lei.

Ionela Cozma, purt. cuv. IPJ Maramureș: ”Evenimentul a fost întrerupt, iar organizatorul și operatorul economic au fost sancționați contravențional. Până în acest moment au fost aplicate 30 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 39.000 de lei.”

Cum nu au reuşit să-i convingă pe oamenii legii, organizatorii au fost nevoiţi să trimită invitaţii acasă, iar angajaţii restaurantului şi patronii au ieşit în stradă să-şi strige nemulţumirile.

Femeie: “E foarte greu, cu taxe neplătite, amânate din cauza lipsei de bani. Am fost și în șomaj tehnic, dar acei bani nu ajung la o familie să se întrețină cu doi, trei copii la școală.”

Patron restaurant: “Am pierdut tot anul trecut și am luat-o de la zero în mai. Toți angajații sunt vaccinați, că ne-au spus că nu putem să lucrăm și azi suntem în aceeași situație. Anul trecut am stat șase luni închiși, suntem în pragul falimentului.”

În Maramureş sunt cinci localităţi carantinate, cu rata incidenţei peste 7,5 cazuri la mia de locuitori.