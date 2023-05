Chef Nicolai Tand a povestit în podcastul „Fain & simplu” al lui Mihai Morar despre copilăria sa, despre perioada în care umbla să-și facă un rost în viață la Paris și despre dificultățile prin care a trecut ca să ajungă unul dintre cei mai cunoscuți chefi din România.

„Cine nu îl știe azi pe Nicolai? Dar câți îi știu extraordinara poveste de viață? Cum a ajuns de la dormit pe străzi să dezvolte o carieră închinată momentelor din copilărie, dintr-un trecut al tradițiilor, al spiritualității și al bunăvoinței între oameni”, scrie pe pagina de YouTube „Fain & simplu” al lui Mihai Morar.

Este povestea unui „self made man care nu a uitat de unde a plecat”, căci Nicolai Tand a povestit despre „aroma pierdută a vremurilor mai bune, mai curate, mai sfinte”.

„Podcastul ăsta e ca un roman rotund: copilul rămas fără tată care colindă, cu trudă și bun simț, toată lumea pentru ca, într-un final, să își dea seama că toată lumea se găsește, de fapt, într-un singur loc: acolo de unde a plecat. O să vă încarce de fain acest episod!”, spune Mihai Morar pe aceeași Pagină.

Nicolai Tand a vorbit despre anii în care mergea cu vitele la păscut ori spărgea lemnele cu securea și despre rolul de stâlp în gospodărie, asumat după ce a rămas fără tată.

„Regret în viața asta că n-am făcut studii, dar am decis să nu fac, după ce a murit tata, pentru a face bani pentru mama (…). Munca nu doare! Am dat cu târnăcopul la viața mea, am cosit și strâns fânul, la rafinăria Astra din Ploiești ca zilier, la plantat și legat de hamei, în construcții. Cos și la mașină! Mergeam toată vara la muncă, nu la mare, după bani ca să aduc acasă”, a povestit Nicolai.

Chef Nicolai Tand i-a povestit lui Mihai Morar și cum a făcut foamea, când era un om al străzii, la Paris, unde a plecat să-și facă un rost.

„Am mâncat și mâncare de pisici, n-am pățit nimic. Dormeam în niște parcări de mașini abandonate. (…) Făceam baie la baia comunală, înainte de a merge duminica la biserica românească din Paris. Acolo, mai aflam pe unde puteam munci. Dar mergeam spălați, curați, la biserică. Deși eram un om al străzii”, a povestit acesta.

Nicolai Tand a povestit cum a ajuns să fie arestat și dus în lagăr, în Germania și despre cum a lucrat în Franța ca șofer pe Ambulanță, dar și cum a ajuns chef și manager de restaurante în Paris, cu 4.500 de euro lunar în mână.

„Erau bani foarte mulți pentru copilul care mergea cu oile pe tăpșan. Ospătarul lua vreo 1.000 de euro, managerul, vreo 2.000 de euro, iar eu, 4.500 de euro. Făceam bacșiș foarte mult, dublam salariul cel puțin.”, a povestit Nicolai Tand în podcastul „Fain & simplu” al lui Mihai Morar.