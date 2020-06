Miercuri, 10 iunie 2020, s-a desfășurat ședința de lucru ce a dat startul contractului de realizare a portalului servicii online și sistem gestiune GIS, furnizare echipamente IT – server, UPS, licențe operare server și furnizare licențe GIS, câștigat de firma “FIDA Solutions”, în cadrul proiectului ”MaraStrategy”.

Cei prezenți au discutat despre etapele contractului și au dezbătut modul în care se va lucra pentru a atinge obiectivele proiectului, dar și pentru ca datele și informațiile ce vor fi încărcate în viitoarea bază de date să fie cât mai precise și clare. Contractul cuprinde 3 componente: realizarea portalului servicii online și sistem de gestiune G.I.S., dotarea cu un server performant și sursă neîntreruptibilă, licențe de operare server și furnizarea licențelor GIS: E.S.R.I. La ședința de lucru au participat echipele proiectului ”MaraStrategy” și “FIDA Solutions”, alături de Arhitectul șef al județului Maramureș, George Lazăr care s-a arătat entuziasmat de rezultatele ce urmează să apar odată cu portalul G.I.S.

Sistemul informatic de tip portal ce va fi implementat în viitorul apropiat în cadrul Consiliului Județean Maramureș va asigura interfața online pentru cetățeni cu scopul reducerii birocrației și pentru furnizarea de informare/asistență, formulare, primire solicitări, emitere documente, efectuarea plății impozitelor și taxelor online, inclusiv gestionarea informațiilor geospațiale introduse în baza de date.Cetățeanul va avea la dispoziție prin intermediul portalului GIS o întreagă bază de date cu formularistica necesară și va interacționa online cu instituția Consiliului Județean Maramureș.

“Un impact major al acestui portal, după implementare, va fi acela că cetățeanul nu va mai trebui să vină obligatoriu la instituția Consiliului Județetean Maramureș cu dosarul “cu șină” sub braț, ci va avea alternativa online”, a declarat managerului firmei FIDA Solutions, Iulian Furnea.

Concret, se vor prelua și integra în aplicație datele referitoare la U.A.T.-urile din județul Maramureș, inclusiv digitalizarea și vectorizarea a 58 de P.U.G.-uri (Plan Urbanistic General) și se vor instrui un număr de utilizatori din cadrul proiectului și a Direcției Arhitect Șef. Totodată, portalul va putea fi accesat și utilizat direct și de către primăriile localităților din Maramureș, ca instrument de lucru în domeniul urbanismului. Partea inovativă a proiectului o reprezintă abordarea integrată a implementării G.I.S., corelată cu elaborarea strategiilor de dezvoltare, prin intermediul unui sistem informatic suport, dedicat, la cheie, adaptat instituției.

“În condițiile pandemiei actuale, dar și a transformărilor ce-și fac loc în digitalizarea administrației publice, acest portal și toate activitățile desfășurate în cadrul proiectului MaraStrategy își dovedesc cu prisosință utilitatea și importanța”,a conchis managerul de proiect, Dan Cocoșilă.

Prin implementarea proiectului ”MaraStrategy” vom asista la o modificare simțitoare a relației dintre cetățean și administrația publică județeană, se vor elabora un set de planuri și strategii la nivel județean coerente și armonizate între componentele fundamentale, fapt esențial pentru dezvoltarea teritorială și sectorială. Valoarea totală a proiectului este de 3.967.941,55 lei și se derulează pe o perioadă de 30 luni.Proiectul ”MaraStrategy”, cod MySMIS 126337, are asigurată finanțareaprin Programul Operațional Capacitate Administrativă, iar Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.