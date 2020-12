DESPRE RUȘINEA DE A FI ROMÂN. Când Siegfried, când Vasile

Întrebat despre traseismul lui Sigfreied Mureșan, Ludovic Orban i-a luat apărarea:

„Aici nu este vorba de asa ceva. PNL este membru in PPE. Siegfried Muresan este europarlamentar, deci activitatea domniei sale se desfasoara in Parlamentul European, in grupul PPE. Trecerea lui Siegfried Muresan la PNL, inscrierea in PNL, inseamna mentinerea in grupul PPE. De altfel, nu intamplator domnul Siegfried Muresan a facut referire la discutiile de la Bruxelles, care nu sunt de ieri, de astazi, ci de mai multe luni. A existat nu numai un acord, ci chiar si o incurajare din partea liderilor PPE pentru acest pas, din partea presedintelui PPE, Joseph Daul, a secretarului general al PPE, Antonio Lopes, liderului grupului PPE, Manfred Weber. Este o miscare de intarire a reprezentarii Romaniei in principala forta politica din Parlamentului European si de intarire a PNL, care este partidul care in Romania face parte din familia PPE”, a spus Orban.