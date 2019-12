‘Adevărata miza a desființării…’

‘Intr-o tara in care oamenii mai au incredere doar in Zana Maseluta si in care, in curand, staborul va redeveni o optiune, nimeni nu vorbeste despre adevarata miza a desfiintarii sectiei speciale. Aceea de a ingropa definitiv abuzurile savarsite impotriva magistratilor incomozi. Si de a o lua de la capat, eventual…

Intre tipete politicianiste si pareri emise la un pahar, niciun profesionist nu a iesit sa explice ce a insemnat si ce poate insemna, conferirea competentei de cercetetare a magistratilor unor procurori care, in acelasi timp, sunt parti in cauzele deduse judecatii. Nimeni nu spune ca, ani de zile, de fapt, s-a incalcat flagrant dreptul la o instanta impartiala si independenta.