Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Maramureș împreună cu reprezentanți ai Poliției Locale a Municipiului Baia Mare, au efectuat recent o acțiune comună de verificare si monitorizare a zonei Firiza – Blidari – Valea Neagră.

Acțiunea a constat in identificarea depozitărilor neconforme, dar și a abandonărilor de deșeuri vegetale/materiale de construcții/ demolări in afara amplasamentelor autorizate in acest sens.

S-au identificat depozitări necontrolate de deșeuri din demolări pe proprietăți private și s-au dispus măsuri de remediere a neconformitătilor constatate, . Controalele vor continua și in următoarea perioadă, pentru verificarea respectarii prevederilor OUG 92/2021 privind regimul deseurilor.