Azi, în jurul orei 17.15, un localnic din Repedea, care se afla in zona de frontiera la cules de ciuperci, a informat telefonic dispeceratul Sectorului Poliției de Frontiera Poienile de sub Munte despre faptul că a descoperit un cadavru aflat in stare avansată de descompunere. Imediat, au fost constituite grupele operative si de cercetare la fata locului formate din polițiști de frontiera și reprezentanti ai IPJ Maramureș in vederea recuperării cadavrului aflat în apropiere de Vârful Berescu din Munții Maramureșului la aproximativ 1.600 metri altitudine.