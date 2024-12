După ce, pe data de 24 decembrie Papa Francisc a deschis oficial Poarta Speranței și Jubileul Anului 2025, în Bazilica „Sfântul Petru” din Roma, duminică, 29 decembrie, Anul Jubiliar s-a deschis oficial în toate Eparhiile și Diecezele catolice din lume.

În Eparhia de Maramureș, momentul a fost marcat de Sfânta Liturghie Arhierească celebrată, în parohia „Sfânta Maria” din Baia Mare, de către Preasfinția Sa Vasile Bizău, alături de preoții slujitori ai parohiei, precum și de un sobor de preoți din Eparhie.

Prin această celebrare, deschidem oficial în Eparhia noastră de Maramureș, Anul Sfânt Jubiliar 2025, a afirmat PS Vasile în omilia din cadrul celebrării, aducând în lumină faptul că noi, cu toții, suntem invitați să fim pelerini ai speranței, noi cei care am intrat în biserică în procesiune, având crucea în față, aceasta fiind „ancora noastră de mântuire, semnul speranței. Evanghelia care i-a urmat ne aduce aminte de Cuvântul lui Dumnezeu care ne însoțește pe acest drum… poarta bisericii Îl reprezintă pe Isus Hristos, care spune: Eu sunt ușa. De va intra prin Mine cineva, se va mântui și va intra și va ieși și pășune va afla. Apoi am fost stropiți cu apă sfințită, semn al amintirii botezului nostru, al purificării gândurilor, a întăririi sufletului și a curajului de a parcurge pe mai departe drumul vieții noastre în credință. Am început, prin botez, acest drum de pelerini ai speranței spre Împărăția lui Dumnezeu și acest drum este unul care se actualizează astăzi și în anul care vine, în provocările lumii de astăzi, timp în care suntem chemați să dăm mărturie de speranța care este în noi, de credința care ne însoțește și în acest fel, de a vesti lumii de azi Iubirea lui Dumnezeu milostivă și astfel, speranța din noi și din lume să crească”, a explicat PS Vasile.

Ierarhul de Maramureș a adus în atenția credincioșilor modul în care Bula de Convocare a Jubileului, semnată de Papa Francisc, vorbește despre speranță: „Speranța nu înșală (Rom 5,5). Sub semnul speranței Apostolul Paul insuflă curaj comunității creștine din Roma. Speranța este și mesajul central al următorului Jubileu, pe care, conform tradiției, papa îl convocă la fiecare douăzeci și cinci de ani. Mă gândesc la pelerinii speranței care vor ajunge la Roma pentru a trăi Anul Sfânt și la cei care, neputând să ajungă în orașul apostolilor Petru și Paul, îl vor celebra în Bisericile particulare. Pentru toți să poată fi un moment de întâlnire vie și personală cu Domnul Isus, „poartă” de mântuire (cf. In 10,7.9); cu el, pe care Biserica are misiunea de a-l vesti mereu, pretutindeni și tuturor ca „speranța noastră” (1Tim 1,1).

Toți speră. În inima fiecărei persoane este cuprinsă speranța ca dorință și așteptare a binelui, deși nu știe ce va aduce cu sine ziua de mâine. Totuși, imprevizibilitatea viitorului face să apară sentimente uneori contrapuse: de la încredere la teamă, de la seninătate la descurajare, de la certitudine la îndoială. Întâlnim adesea persoane descurajate, care privesc la viitor cu scepticism și pesimism, ca și cum nimic nu le-ar putea oferi fericire. Fie ca Jubileul să fie pentru toți ocazie de a reînsufleți speranța”.

Duminica viitoare, pe data de 5 ianuarie 2025, Preasfinția Sa Vasile Bizău, va celebra Sfânta Liturghie Arhierească în biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Satu Mare, marcând astfel solemn Jubileul în cea de-a doua biserică din Eparhie aleasă ca loc unde se va putea obține Indulgență Plenară, prima fiind biserica „Sfânta Maria” din Baia Mare.

În aceste biserici, grupurile de pelerini vor avea posibilitatea să participe la momente de rugăciune și celebrări liturgice comune, fiecare având posibilitatea de a-și organiza și anunța aceste inițiative.

De asemenea, Pelerinajul anual în cinstea Fericiților episcopi martiri, la Sighetu Marmației, va reprezenta, în acest An Jubiliar 2025, un moment deosebit în care se va putea obține Indulgența Plenară.