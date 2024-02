Resursa cea mai importantă a acestui oraș o reprezintă oamenii. Anul 2024 trebuie să fie despre băimăreni, nevoile lor, aspirațiile lor, problemele și visele lor.

Politica nu este despre noi, este despre cetățeni. Noi politicienii suntem doar niște instrumente prin care se obține binele, iar politica este un mijloc, nu un scop în sine. Nu funcția e importantă, ci ce poți face, din funcție, pentru oameni. Atât timp cât noi vom păstra în minte acest crez, nu avem cum să nu reușim. Pentru că oamenii vor vedea că nu vrem să ne servim pe noi, ci pe ei.

Avem cu toții o datorie față de acest oraș și cred că pentru toți este dureros să vedem cum a fost capturat ani de-a rândul de clici corupte și de politicieni setoși după putere, care doar l-au folosit. Orașul nostru a fost secătuit de resurse de către aceste clici și ținut în subdezvoltare, ani de-a rândul. Iar oamenii pe care-i iubim, care ne sunt vecini, colegi, prieteni au ajuns să aștepte din ce în ce mai puțin sau să plece.

Ceea ce-mi doresc de la lunile care vor urma este să le retrezim băimărenilor speranța că se poate mai mult și se poate diferit. Că orașul nostru are un potențial extraordinar uman și economic. Și că are nevoie de un primar care să-l iubească, să-l îngrijească și să-l crească.

Cred că eu pot fi acest primar!

Avem în USR profesioniști care deja au început să formeze grupuri de lucru. Dar obiectivul meu este mai mare: să venim în fața oamenilor cu soluții de politici publice și să le cerem părerea.

Campania mea electorală va fi un dialog perment cu cetățenii, cu societatea civilă, cu grupuri profesionale, cu antreprenori, copii și părinți, medici și artiști.

În 3 ani de mandat de deputat am pus umărul pentru dezvoltarea sportului, digitalizarea și modernizarea administrației publice, educație de calitate, protejarea mediului înconjurător și susținerea tinerilor. Am ce rezultate să le prezint băimarenilor și să demonstrez că i-am reprezentat cu seriozitate în Parlament și fără să profit de încrederea lor.

Această candidatură a mea este pentru ceva, nu împotriva a ceva și de aceea voi veni cu un program electoral profesionist și vizionar. Nu spun cuvinte mari. Avem în USR Baia Mare colegi capabili și să vină cu soluții de politici publice smart și bazate pe date și în primul rând va trebui să câștig încrederea lor pentru nominalizarea oficială.

Dacă vrei să mă ajuți și să pui umărul pentru un oraș modern și prosper, trimite-mi un mesaj în privat. Împreună repornim Baia Mare!

Brian Cristian