”Mă întorc pentru a construi împreună, cu încredere, un viitor cert în Maramureș, pentru generațiile care vin în urma noastră”, a declarat deputatul Gabriel Zetea, candidatul PSD pentru Consiliul Județean Maramureș la alegerile din 9 iunie.

”Maramureșenii merită mai mult decât proiecte abandonate pe hârtie și promisiuni care nu se materializează. E timpul pentru acțiuni concrete, iar în mandatul meu asta vom oferi. În calitate de candidat pentru președinția Consiliului Județean Maramureș și ca președinte județean al PSD am stabilit standarde clare în această campanie electorală, de la care nu m-am abătut nici eu: sinceritatea și realitatea. Am cerut tuturor candidaților noștri să fie onești și să promoveze pe pliante doar proiectele realizabile în următorii patru ani și la fel voi face și eu: într-un singur mandat trebuie să scriem proiectul, să îl depunem la finanțare, să obținem banii, să demarăm lucrarea și să o finalizăm”, arată candidatul PSD Maramureș pentru președinția Consiliului Județean, Gabriel Zetea.

Parlamentarul de Maramureș a arătat că fiecare promisiune făcută trebuie să fie bine gândită și clar definită, pentru a nu transforma speranțele cetățenilor în deziluzii. Nu mai este suficient să fie începute lucrări și să fie lăsate neterminate. Fiecare proiect inițiat sub egida PSD trebuie să fie dus la bun sfârșit, pentru a arăta că nu sunt doar un partid al poveștilor ci unul al faptelor, un partid care își respectă angajamentele. Deputatul Gabriel Zetea susține că fiecare membru al echipei social-democrate va onora aceste principii nu doar pentru a câștiga alegerile, ci pentru a construi un Maramureș mai bun pentru toți.

Demnitarul susține că, după încheierea campaniei electorale, este esențial ca fiecare dintre aleșii locali, județeni sau primari să lase deoparte haina politică și să se concentreze pe ceea ce contează cu adevărat: binele comun al Maramureșului. Pentru că județul nu are culoare politică și toți trebuie să aibă aceeași culoare: a Maramureșului. ”La Consiliul Județean am cerut și în mandatul anterior, ca toți cei care trec pragul acestei instituții să renunțe la interesele de partid. Am promovat o viziune în care politica nu are culoare, iar unicul nostru scop este să servim interesele tuturor maramureșenilor. Aceasta nu este doar o promisiune, ci o datorie pe care o avem față de fiecare cetățean. Din 10 iunie să continuăm pe acest drum, să colaborăm indiferent de afilierile noastre politice, pentru a transforma Maramureșul într-un loc mai bun pentru toți locuitorii săi. Să arătăm că, dincolo de campaniile electorale și de promisiunile politice suntem uniți de dragostea și devotamentul pentru ținutul nostru sfânt. Să trecem la treabă, să punem la bătaie toate resursele și cunoștințele pentru a implementa proiecte concrete, benefice pentru comunitate. Să construim drumuri, să îmbunătățim serviciile publice, să sprijinim educația și sănătatea și să păstram vie tradiția și cultura maramureșeană. În acest spirit îmi reînnoiesc angajamentul față maramureșeni, promițând că fiecare zi din mandatul meu va fi dedicată lucrului pentru și alături de fiecare cetățean”, a conchis parlamentarul PSD Maramureș, Gabriel Zetea, candidatul PSD pentru Consiliul Județean. Acesta a arătat că îi așteaptă duminică, la vot, pe toți maramureșenii și are încredere în faptul că vor vota românește, acordând încredere echipei PSD Maramureș pe toate buletinele de vot.

