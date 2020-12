Într-o ședință-fulger, cei de la AUR au decis să nu valideze locul de deputat de Brașov al lui Tobă, ca urmare a informațiilor legate de trecutul său controversat. Locul candidatului AUR va fi luat de către Raluca Borta, următoarea pe lista din Brașov. Este practic o premieră în politica românească.

Potrivit presei, Lt.col. (r) Francisc Tobă a fost acuzat de tentativă de omor deosebit de grav şi complicitate la tratamente neomenoase. Presa a relatat despre Tobă că împreună cu Lt. Col. Dragomir Aurel, începând cu data de 22.12.1989, însoţiţi de militari în termen, înarmaţi, au ridicat din secţiile Spitalului Judeţean Sibiu mai multe persoane rănite, în ciuda insistenţelor cadrelor medicale. Aceştia au fost duşi într-o sală de sport unde ar fi fost bătuţi de militari.

Mai trebuie spus ca Tobă nu a fost niciun moment membru AUR. El a ajuns pe listele acestui partid ca urmare a fuziunii cu partidul Neamul Românesc, așa cum s-a întâmplat și cu avocata Diana Șoșoacă. Francisc Tobă, militar de carieră, a intrat în politică după Revoluţia din 1989 devenind vicepreşedinte al FSN Sibiu. Ulterior, Francisc Tobă a intrat şi în Parlament trimis de FDSN.

George Simion, liderul AUR a confirmat acest demers. „Noi am luat în serios avertizările presei, am făcut propriile investigații cu privire la domnul Tobă, iar multe dintre acele orori s-au adeverit. Așa că am procedat în consecință. Vom da și un comunicat în cursul zilei de astăzi”, a explicat liderul AUR.

Astfel, ne punem un semn de întrebare: USR-iștii, cei care se laudă și își dau cu pumnii în piept pentru corectitudinea lor politică, de ce nu fac asemenea gesturi? Și ei au persoane controversate care au intrat în parlament. Poate nu torționari, dar clar hoți. #Fără penali în funcții publice