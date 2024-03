Am văzut suficienți idioți până acum, dar fapta asta le întrece pe toate!⚠️

Cum să-ți duci mizeria de-a casă și s-o arunci în mijlocul pădurii? Cât de tare te-ai lovit la cap să poți face o asemenea faptă?😐

Am ajuns să caut în gunoaie pentru a găsi un bon, o factură sau orice indiciu care să ducă spre făptașul nenorocit! Dar ploaia a cam șters orice text de pe foi!

Imaginea este de pe Dealul Pietrișului, pe drumul care duce spre Muzeul Florean! ❗

Andrei Buda