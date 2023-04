“Depaseste-ti limitele”, seminar in cadrul unui proiect european pe antreprenoriat social

Avand ca scop reducerea riscului discriminarii in cadrul activitatii 5.1 din proiectul ”Promovarea antreprenoriatului social in zona SDL/ZUM” a avut loc in data de 05 aprilie 2023 evenimentul intitulat „Depaseste-ti limitele!” in cadrul caruia expertul egalitate de sanse a intocmit si a sustinut o prezentatre motivationala.

Pe parcursul acesteia au fost expuse mesaje care indeamna la dezvoltarea personala, la educatie continua, la acceptarea de noi provocari, gandire pozitiva si autocunoastere. In cadrul acestei intalniri au participat un numar de 20 de persoane absolventi ai cursului de ”Competente antreprenoriale” efectuat in cadrul proiectului.

La discutii au mai luat parte coordonatorul activitati sociale, expertul organizare evenenimente, dar si beneficiarul proiectului Vlad Bardai care a dat exemplul personal de ceea ce inseamna conceptul depasire a limiteor prin perseverenta, educatie si munca sustinuta.