În urmă cu un an, Denisa ducea o viață normală, iar acum se zbate pe un pat de spital să-și revină după bătaia primită de la așa-zis iubitul ei. Anul trecut, în luna noiembrie, Denisa a fost bătută cu sălbăticie de Calotă Marcel Răzvan, nimeni altul decât iubitul ei. A stat trei luni în comă, iar acum o țară întreagă este alături de ea să-și revină, cu toate că va fi extrem de greu. Haideți să o ajutăm.

Potrivit unei postări de pe Facebook, Denisa este doar piele și os, abia dacă poate face câțiva pași sigură. Are nevoie tot timpul ca cineva să fie lângă ea.

”Aceasta a fost DENISA, o tânăra din județul Sălaj care avea toată viața înainte. Aceasta este DENISA o leguma distrusă in bătaie de un călău pe care îl considera iubit. El 7 ani de pușcărie, ea distrusă pe viața dar …. când doctorii spuneau ca nu are nici o șansa de supraviețuire ea lupta și după 3 luni de coma s-a trezit, vrea sa lupte pentru viața ei care i-a fost luată pe nedrept dar are nevoie de noi toți are șanse mari de recuperare dar cu costuri extrem de mari care mama ei o femeie singura de la țara nu și le poate permite nici in 100 de vieți, dar cu ajutorul vostru oameni buni și inimoșii poate sa reușească. În poze aveți atașat contul mamei orice donație cât de mică e binevenita. Nu rămâneți indiferenti la asemenea drame mâna de la mâna putem face o lume mai buna”, este postarea de Facebook, la care sunt atașate mai multe fotografii.

Călăul Denisei, 7 ani la închisoare

Calotă Marcel Răzvan, tânărul din Zalău care în luna noiembrie a anului 2020 și-a bătut iubita cu bestialitate, în plină stradă, și-a primit pedeapsa. Bătăușul a fost condamnat de către magistrații Tribunalului Sălaj, la 7 ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor. Agresorul nu și-a recunoscut fapta. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pentru fapta sa, agresorul a fost obligat și la plata unor despăgubiri financiare: 50 de mii de euro daune morale și 20 de mii de lei despăgubiri materiale pentru Denisa, și circa 70 de mii de lei către Spitalul Județean, Serviciul de Ambulanță Sălaj și către stat.

Potrivit procuoriilor sălăjeni, în seara zilei de 25.11.2020, pe fondul consumului de alcool şi al geloziei, numitul CMR i-a aplicat multiple lovituri cu pumnii în zona capului victimei CLD, lovituri în urma cărora aceasta şi-a pierdut cunoştinţa. Agresiunea s-a derulat într-un spaţiu public, respectiv pe o stradă de pe raza mun. Zalău. După ce şi-a pierdut cunoştinţa, victima a fost transportată de numitul CMR la locuinţa unor prieteni, acesta continuând să consume băuturi alcoolice în compania celorlalţi amici.

A doua zi, în data de 26.11.2020, în jurul orelor 14.00 văzând că numita CLD nu îşi revine şi este tot în stare de inconştienţă, CMR a anunţat pri intermediul 112 fapta comisă, victima fiind transportată la Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău unde se află şi în acest moment, diagnosticul medicilor fiind rezervat în ceea ce priveşte evoluţia stării de sănătate.

sursa ziaruldesalaj.ro