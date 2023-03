Din ce în ce mai mulți oameni „cultivați” și „elitiști” rejectează direct, cu dispreț, ideea de democrație. Discursul de tipul in your face umple internetul și social media, fără nicio sancțiune din partea cenzorilor/cerberilor „valorilor comunității”.

Dacă se vorbește direct, apăsat, despre anacronismul democrație, vorbăria este lăsată liberă, ca pasărea cerului, semn că este un discurs agreat și chiar promovat de stăpânii internetului, care s-au cam săturat să se ascundă sub masca „ordinii mondiale liberale bazate pe reguli”.

Vor să se manifeste direct, în stil de cocalar cu lanțuri de aur la gât și ghiuluri pe toate deștele, ca neo-feudalii lumii, ca noii suzerani în fața cărora noi trebuie să plecăm genunchiul, proslăvindu-i.

Există și oameni aparent bine intenționați sau doar naivi, care au acest gen de discurs: “poate ar trebui să ne întrebăm dacă democrația mai este posibilă în actualul context/organizare/direcție a societății contemporane”.

Vae victis!

Odată ce ai ajuns la asemenea opinie, ai deschis fereastra Overton, pe care vor intra toate stihiile iadului totalitar.

În loc să permitem asta, poate că ar trebui să luptăm pentru democrație, iar nu să ne supunem trendului.

În lipsa democrației, se impune totalitarismul.

Este în alb și negru, nu există nuanțe aici.

Iar în totalitarism, individul și familia sa nu contează. Sunt prioritare interesele stupului și privilegiile reginei stupului.

Hai Liberare! (Gheorghe Piperea)