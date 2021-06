Ministrul Educaţiei Sorin Cîmpeanu l-a demis astăzi pe inspectorul general din Bucureşti, după reportajul Observator. Ionel Puşcaş, omul care ţine în mână destinele a 250 de mii de elevi, a catalogat drept „o joacă de copii” faptul ca un elev hărţuit şi umilit de colegi s-a aruncat de la geamul şcolii. In mod evident omul nu avea cea sa mai caute în funcție niciun minut in plus. Cazul prezentat în exclusivitate seara trecută la Observator a atras atenţia ONG-urilor şi chiar premierului, toți promit soluţii de anul viitor.

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației: ”Nu poţi spune că este o joacă obişnuită când un elev a sărit pe fereastră. Asta nu este nicidecum o joacă obișnuită. Regret, orice coleg care face astfel de afirmații, care nu denotă respnsabiltate și empatie, nu e potrivit să ocupe o funcție de conducere în managementul școlar din România”.

Doi oficiali din Educaţie – inspectorul şcolar din Bucureşti şi ministrul – două perspective radical opuse după un incident tragic: un elev de clasa a şasea s-a aruncat pe geamul şcolii în pauză!

Copilul le-ar fi spus colegilor că vrea să moară

Pentru atitutdinea lui, inspectorul şcolar al municipiului București a plătit cu funcţia. Cu atât mai mult cu cât cazul băiatului nu e singular. Sunt sute de mii de victime ale bullyingului şcolar din România. Colegii băiatului povestesc că, înainte să se arunce, le-ar fi spus că vrea să moară din cauza umilinţelor pe care le suportă.

Colegă: ”Mi-a spus aşa: „Eu îmi pun capăt vieţii”. Şi s-a dus şi s-a aruncat”.

Gabriela Alexandrescu, președinte Salvați Copiii: ”Avem 200 de mii de copii la gimnaziu și liceu care agresează fizic alți copii, şi alți 200 de mii care sunt agresați. Sunt cazuri ascunse care suferă încontinuu. Și, în loc să învețe, se duc la școală pregătiți de război, să vadă cum trebuie să se mai apere de cei din jur”.

Mădălina Iacob, reporter Observator: „Ce este bullyingul, de fapt? Poate fi orice jignire umilire sau poreclă a colegului de clasa. O joaca de copii, cum ar numi-o unii, care se poate transforma şi în agresiune fizică şi poate avea efecte puternice până la tentative de suicid”.