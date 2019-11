Președintele PSD Maramureș, Gabriel Zetea, cooptat în formula de conducere a noului Biroul Interimar al PSD la nivel național, în calitate de vicepreședinte PSD al Regiunii de Nord-Vest, a transmis un mesaj de reformare a partidului pe alte principii. Liderul județean al social-democraților susține că PSD are nevoie de transilvăneni mândri, iar alături de Victor Negrescu, Radu Moldovan, Ioan Mang sau Tiberiu Marc își poate asuma în continuare o reformă a stângii.

”La ședința Comitetului Executiv Național de marți, 26 noiembrie, am luat decizia de a-mi depune mandatul de vicepreședinte PSD pentru Regiunea de Nord-Vest. Am considerat că, după rezultatele electorale slabe ale PSD la alegerile prezidențiale este un gest de onoare, dar și gestul necesar pe care trebuie să îl facă întreaga conducere a partidului. Trebuie să ne asumăm, în sfârșit, liberi de orice constrângere, greșelile PSD din anii trecuți. Ordonanța 13, demiterile Guvernelor PSD Grindeanu și Tudose, 10 August sau eșecul menținerii unei coaliții la guvernare după alegerile europarlamentare sunt doar câteva dintre greșelile politice majore ale partidului nostru. A venit vremea, cu adevărat, <să depășim negația>, cum a și spus deja Marcel Ciolacu, și să înțelegem că am tăcut prea mult. Am tăcut și eu, exact când trebuia sa fiu mai ferm, să vorbesc în numele transilvănenilor social-democrați și în numele maramureșenilor. Asta voi face, în schimb, acum”, a arătat vicepreședintele PSD al Regiunii de Nord-Vest, Gabriel Zetea.

Reprezentantul social-democraților a precizat că PSD are nevoie de transilvăneni mândri, iar Victor Negrescu, Radu Moldovan, Ioan Mang sau Tiberiu Marc sunt psd-iști alături de care își poate asuma în continuare o reformă a PSD. ”Suntem oameni cinstiți, muncitori și cu principii solide, care pot lupta pentru idealurile unei stângi politice democratice, europene. Voi propune noii conduceri interimare a PSD (în calitate de membru și reprezentant al Regiunii Nord-Vest în noul Birou Interimar), proiecte pentru o stângă politică reformată pe alte principii. Transparență, platforme deschise tuturor simpatizanților, reprezentare onorabilă, meritocrație, politici publice social-democrate pentru oameni, pentru cei mulți. Toate acestea vor fi transpuse în documente programatice pentru viitorul Congres al PSD. Reformarea profundă a unui partid este o sarcină grea și nimeni nu a reușit asta cu adevărat, până azi, niciun alt partid. Dar, dacă un partid în România ar putea să facă asta, atunci acest partid este Partidul Social Democrat”, a subliniat președintele PSD Maramureș, vicepreședinte PSD al Regiunii de Nord-Vest, Gabriel Zetea, președinte al Consiliului Județean Maramureș.