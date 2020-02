A murit Decebal Traian Remeș, una dintre victimele regimului Băsescu. În 2007, Remeș a fost victima unei execuții juridico-mediatice. Iată, pe scurt, cum l-au executat Băsescu, Kovesi, Morar și Culcer pe Decebal Traian Remeş.

„În 8 octombrie 2007, procurorul general Laura Codruţa Kovesi, îi cerea preşedintelui Traian Băsescu acordul pentru începerea urmăririi penale împotriva ministrului Agriculturii, Decebal Traian Remeş. Acesta era acuzat că ar fi primit mită de la un om de afaceri. Neavând dovezi, procurorii DNA au montat un film în care era prezentat Remeş, înregistrat într-un local împreună cu fostul ministru Ioan Avram Mureşan. DNA, condus de Daniel Morar, i-a transmis filmul Rodicăi Culcer, directorul ştirilor TVR şi fan declarat al lui Traian Băsescu. Deşi nici din film nu reieșea că Remeş ar fi luat vreo mită, în emisiunea de ştiri a postului naţional de televiziune din 10 octombrie 2007 filmul realizat de DNA a fost prezentat ca o dovadă incontestabilă a vinovăţiei ministrului Remeș.

În 11 octombrie 2007, Remeş a demisionat din Guvern. În aceeaşi zi, preşedintele Băsescu îl declara şi el vinovat, afirmând că în dosarul lui Remeş sunt „destule alte documente mai tentante decât imprimarea video”. În plus, Băsescu încearca să deturneze atenţia de la ilegalitatea comisă de DNA prin producerea și difuzarea înregistrării video cu Remeș și Mureșan, afirmând că are „informaţii” că Guvernul Tăriceanu pregăteşte o ordonanţă de desfiinţare a DNA. „Dacă informaţiile mele nu sunt corecte, regret declaraţia pe care am făcut-o”, mai adăuga, ipocrit, preşedintele Băsescu.

În ciuda lipsei probelor de la dosar, în 25 februarie 2013, Remeș avea să fie condamnat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție la 3 ani de închisoare. În motivare, instanţa avea să susţină că, deşi nu există probe care să dovedească faptul că Remeş a primit o sumă de bani, aceasta nu înseamnă că el nu a primit suma respectivă.” – a scris Mugur Ciuvică, pe o rețea de socializare.