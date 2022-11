Cristian este un tânăr antreprenor, absolvent al Facultății de Științe din Baia Mare, care după anii de studiu a ales să se întoarcă la origini, punând bazele unei afaceri la care nu multă lume se poate gândi: a făcut un studio de personalizare în localitatea maramureșeană, Bocicoel.

Ideea a surprins și chiar dacă la început nu multă lume a avut încredere, acum tot mai mulți îi trec poarta sau îi accesează site-ul, întrucât, Cristian a aplicat ceea ce a învățat în facultate și încearcă să fie cât mai aproape de clienți.

Dar haideți să aflăm mai multe despre Cristian și afacerea lui.

eMM: Cum ți-a venit această idee și de ce chiar în Bocicoel?

Cristian: Încă din timpul facultăți mi-am dorit să am o afacere și știam că într-o zi voi avea acel business al meu, însă nu știam în ce domeniu. Știam că vreau ceva pe online însă nu știam exact ce, am început să studiez piețele, nișele, clienții, banii de care aș avea nevoie pentru a deschide acea afacere mult visată, iar într-un final am ajuns la domeniul personalizărilor. Am observat că există loc pe piață și că dețin abilitățile necesare pentru a putea crea și administra un asemenea magazin așa că i-am dat drumul. Am început cu echipamente basic, o imprimanta, cateva prese, hartii de transfer și i-am dat drumul, iar cu privire la locație Bocicoelul a fost o decizie logică pentru mine deoarece aici locuiesc. Fiind un magazin online locația fizica are o importanță mai scăzută.

eMM: Cum au privit concetățenii tăi această idee și cât timp le luat să treacă pentru prima dată poarta studio-ului tău?

Cristian: Multă lume a privit cu reticență idea deoarece majoritatea prietenilor și cunoștințelor nu știau nimic despre acest tip de business. După ce am început să personalizez și să trimit în țară primele produse, au început să mă întrebe ce pot să mai fac și dacă pot să le personalizez anumite produse necesare pentru ei.

eMM: O afacere este greu de susținut de unul singur. Cine sunt persoanele care te ajută?

Cristian: Momentan sunt singurul care se ocupă de fiecare parte din activitatea firmei. Începutul este foarte greu deoarece trebuie să ști să faci de toate. Începând de la crearea și administrarea site-ului, crearea modelelor pentru personalizare, graphic design, marketing, contabilitate, producție, etc. Să fi antreprenor la început de drum este foarte greu, sincer nu mă așteptam să fie așa, însă necesită multă muncă, nopții nedormite, nervii și stres. Pe viitor sper să creez o echipă prin care să pot crește magazinul MaximPrint.ro.

eMM: Cât de mult te-au ajutat informațiile acumulate în anii de studiu și experiența ta acumulată în calitate de student și reprezentant al studenților?

Cristian: Cu siguranță în anii universitari acumulezi informațiile de bază cu privire la domenii pe care cu siguranță o să le întâlnești în business. În timpul studenției am fost foarte implicat în ceea ce privește reprezentarea studențească, iar în tot acest timp am învățat multe skill-uri pe care acum le folosesc în interacțiunea cu clienții sau furnizorii.

eMM: Când vom vedea primul studio Maxim Print și la Baia Mare sau care sunt obiectivele societății tale?

Cristian: Momentan MaximPrint este la început de drum, însă planuiesc ca pe viitor să deschidem un spațiu într-un centru comercial din Baia Mare. În acest spațiu mi-aș dori să putem crea produse personalizate instant după preferințele clientului. Clientul să intre cu o idee și să iasă din atelier/studio cu produsul dorit.

eMM: Dacă ar fi să lași un gând de final pentru clienții tăi, care ar fi acela?

Cristian: Să urmarească paginile de social media a MaximPrint.ro și site-ul pentru că pregătim surprize pentru gusturile fiecăruia. Și cel mai important, nu uitați să vă lăsați imaginația să zburde!