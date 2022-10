Actiune derulata de salvatorii montani ai SPJ Salvamont Maramures in zona de padure de langa Vima Mica, jud Maramures pe un drum forestier, drum practicabil doar cu autoutilitare 4×4 echipate cu anvelope speciale pentru noroi.

„Apelul venit prin 112 ne-a semnalat faptul ca in zona mentionata un barbat de 50 ani venit in ajutorul unor localnici impotmoliti acuza dureri mari in piept in urma efortului depus fiind constient dar respirand greu.

In 3 minute de la primirea apelului de urgenta salvatorii montani au pornit spre locul incidentului deplasandu-se fara prioritate in trafic cu toate ca e acest caz prezenta prioritate maxima !

Pe drum inainte de a ajunge la locul incidentului salvatorii montani au fost anuntati de colegii din Dispeceratul ISU ca barbatul si-a pierdut constienta, nu mai respira si nu mai are puls, localnicii aflati langa el incercand sa ii dea primul ajutor pana la sosirea echipajelor de urgenta.” – au anunțat salvamontiștii maramureșeni.

Din păcate, in momentul in care salvatorii au ajuns la bărbat acesta era decedat.