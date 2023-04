2 echipaje de stingere din cadrul Garzii de Interventie Borsa si un echipaj din cadrul Sectiei Viseu de Sus intervin pentru lichidarea incendiului izbucnit la biserica din lemn din Borsa Complex.

De asemenea, un echipaj medical SMURD se afla la locul interventiei!

Până in acest moment nu au fost înregistrate victime!

Material în actualizare!

Biserica s-a făcut scrum în doar câteva minute, cu toate că au intervenit mai multe echipaje de pompieri!

Istoricul bisericii parohiale

În anul 1937, un număr de 20 de familii ortodoxe din zona Fântâna au solicitat Primăriei Borşa infiintarea Parohiei Borşa III Fântâna, primind un răspuns nefavorabil , datorită vremurilor tulburi, neputând fi îndeplinită această dorinţă. La data de 15 august 1992, Preasfinţitul Justinian, episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a pus piatra de temelie şi a sfinţit locul pentru biserica actuală, cu hramul ”Înălţarea Domnului”, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi.

Biserica este construită din lemn în stil maramureşean, sub formă de cruce, iar fundaţia bisericii este din beton şi piatră. Biserica a fost acoperită cu

şindrilă de meşterii Petreuş Toader, Petreuş Vasile şi Petreuş Ion din Bârsana. Turnul este din lemn, încheiat după metoda “cozii de rândunică”, iar interiorul este alcătuit din pronaos, naos şi altar. Biserica mai are două clopote, donate bisericii de familia Lungu Iuliu şi Anghelina, împreună cu credincioşii parohiei.

Lungimea bisericii este de 25 m, lăţimea de 10 m, iar absida altarului este semicirculară nedecroşată.

Naosul este acoperit cu o boltă semicirculară, având şi un pridvor pentru corul bisericii. Pe latura de apus este situat turnul angajat navei, a cărui şarpantă este sub formă de coif. Iconostasul bisericii este confecţionat de lemn de stejar cu icoane bizantine, la Grumăzeşti – Neamţ, de meşterii Arsenie Constantin şi Virgil Armaţu .

Târnosirea bisericii s-a săvârşit în ziua de 18 iulie 1998, de către Preasfinţitul Justinian Chira, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, precum şi de un număr mare de credincioşi.

Preoţii slujitori la acest altar au fost: – între 01.03.1994 – 05.12.1996, Pr. Haba Toader (decedat la 02 decembrie 1996); – între 01.01.1997 – 31.01. 1999, Pr. Hapca Gheorghe; – din data de 01.02.1999 până în prezent slujeşte Pr. Pop Ioan Constantin . Dintre cântăreţii de seamă ai bisericii, amintim pe Roman Gavrilă (Onu), iar ca epitrop pe Roman Gavrilă (Onu) .

Ce transmit reprezentanții Episcopiei Maramureșului și Sătmarului după mistuirea bisericii din Complexul Borșa