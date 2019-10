În 15-16 octombrie, în Baia Mare a poposit Caravana Zilele Filmului Românesc, prezentată de Festivalul Internaţional de Film Transilvania (TIFF), invitaţii speciali ai evenimentului fiind actriţa Dana Rogoz și regizorii Tudor Giurgiu şi Radu Dragomir.

Invitatul special al zilei de miercuri, 16 octombrie, ar fi trebuit să fie regizorul Tudor Giurgiu, care însă nu a mai ajuns la premieră.

Renumitul regizor explică pe pagina sa de facebook de ce nu a mai ajuns în Baia Mare.

„Aveam avion spre Satu Mare la 17.00. La 16.30 ne-au anuntat ca zborul e anulat si ne vor imbarca pe cursa de Oradea cu plecare la 19.00.

Am petrecut 2 ore agreabile in aeroportul Otopeni cu prieteni din Cluj, alti “sinistrati” care aveau intirziere si mai mare la zborul lor.

Am aterizat la Oradea la 20.07, pasagerii au coborit rapid. Ma asteptam ca in 15-20 minute sa se imbarce oradenii care aveau bilet de Bucuresti si care, surprise, au aflat ca vor face o escala neprevazuta la Satu Mare. Dar eroare! Am stat in avion fix 56 de minute pina ei au aparut de parca am parcat avionul la 50 de km de cladirea aeroportului oradean. Am stat ca boii nestiind ce se intimpla, ii pun aici la socoteala si pe stewardese si piloti care nu primeau nicio comunicare din partea staffului de la sol al aeroportului. Finally am aflat – check-inul electronic de la “Plecari” s-a stricat. Ghinion, ar fi zis Piturca.

La 22.15 ar fi trebuit sa fiu la finalul proiectiei cu Parking – Filmul de la Baia Mare.

Am decolat spre Satu Mare la 21.25, am aterizat la 21.45.

Evident, am ramas in avion pentru ca nici macar Michael Schumacher nu m-ar fi dus la Baia Mare in 30 de minute.

Am anuntat staff-ul de bord ca merg cu ei spre Bucuresti, oricum ne-am imprietenit pe viata.

In timpul noii escale de la Satu Mare, pasagerii de Oradea erau total bulversati ca in loc sa ajunga la Bucuresti s-au oprit la SM. Nu le-a spus nimeni nimic.

O doamna din stafful de sol SM mi-a spus ca trebuie sa cobor (aveam avion miine dimineata din BM la 5.40), i-am spus ca sub nicio forma. Ma vedeam deja legat de scaun si scos pe sus de politie precum in videourile de pe YT.

Nu s-a intimplat asta. Taromul a fost cooperant si sensibil la aventura mea aviatica si m-a pastrat la bord, intr-o dulce clandestinitate.

E 22.31, decolam imediat spre Bucuresti. A fost o seara de exceptie!

LATER EDIT: am ajuns la Buc, all good. Adica plictiseala la max. Chemat Uber, sofer haios, am povestit tot drumul. La final, a acceptat alta comanda si si-a dat cu mina peste chelie. Acceptase un client care are rating sub 4.80. “Io nu iau dom’le pe nimeni sub 4.80 ca iti fac probleme”. Ne-am salutat si am iesit din masina dar am deschis rapid app-ul sa vad io ce rating am. 4.81! L-am prins la mustata, e clar… Insemn totusi ceva si in fata soferilor de Uber, seara asta se poate termina frumos!”.

Sursa Facebook