Curtea de Apel Brașov a publicat motivarea din Dosarul Ferma Băneasa. DNA a primit o nouă lovitură, judecătorii demontând dosarul instrumentat de procurorii Cornel David-Deca si Monica Munteanu, si asumat de fosta șefă a anticorupției, Laura Codruta Kovesi, scrie Evz.ro.

La sfârșitul lunii iunie, Curtea de Apel Brașov a dispus 18 achitări în dosarul cunoscut drept „Ferma Baneasa” și în care se regăseau nume grele precum: Printul Paul al Romaniei, avocatul Robert Rosu, jurnalistul Dan Andronic, oamenii de afaceri Tal Silberstein, Benyamin Steinmetz, Remus Truica, dar si pe Moshe Agavi, Marcovici Marius Andrei, Mateescu Lucian Claudiu, Sin Gheorghe, Pavaloiu Nela, Dima Niculae, Jecu Nicoale si altii.

„Judecătorul Costel Cristinel Ghigheci de la Sectia penala a Curtii de Apel Brasov au finalizat de motivat Sentinta penala nr. 39 – in 231 de pagini – pronuntata in dosarul nr. 345/64/2016, in 27 iunie 2019, prin care au dispus achitarea celor 18 inculpati trimisi in judecata de DNA pe motiv ca „fapta nu exista” ori „fapta nu este prevazuta de lege penala”. Rusinos pentru marii procurori umflati in pene de Kovesi, dar altfel maestri la rateurile incasate in instanta, anchetatorii anticoruptie au vazut infractiuni acolo unde o persoana nu facea decat sa isi exercite profesia, de avocat sau de jurnalist, dupa caz”, scrie luju.ro.

Cele mai scandaloase inculpări în dosar au fost cele ale jurnalistului Dan Andronic și ale avocatului Robert Roșu, care nu au făcut altceva decât să își practice onest profesiile. Fapt constatat, dealtfel, de către judecători.

Dan Andronic a fost „agățat” pentru puerilul motiv că în unele discuții purtate de unii inculpați în dosar, s-ar fi mentionat numele acestui, El a fost considerat a fi „persoana prin intermediul carei vor controla presa”, dar si pentru ca si-a facut treaba de jurnalist si de consultant media.

Instanța a reținut că „publicarea unor articole în ziar ori oferirea de consultanță în domeniul relațiilor cu publicul” nu poate reprezenta o infracțiune de complicitate la trafic de influență, așa cum au cerut procurorii DNA Brasov. Astfel, Curtea a dispus achitarea lui Dan Andronic în baza art. 16 lit. b) CPP – „fapta nu este prevazută de lege penală”.

