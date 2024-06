David Popovici (19 ani) a cucerit medalia de aur în proba de 200 m liber, vineri seara, la Campionatele Europene de nataţie de la Belgrad, după ce miercuri a câștigat și cursa de 100 m liber.

Românul nostru s-a impus fără probleme, rămânând campion european, cu timpul de 1 min 43 sec 13/100, inferior celui realizat în urmă cu doi ani la Roma, când a stabili un record al competiției, 1 min 42 sec 97/100). De menționat că David a fost cu trei secunde mai rapid decât în semifinale de joi când a realizat 1 min 46 sec 15/100.

Pe locul secund, la diferență apreciabilă, a venit lituanianul Danas Rapsys, în 1 min 45 sec 65/100, iar pe trei elveţianul Antonio Djakovic, 1 min 46 sec 32/100.

Marele nostru campion despre prestația de aseară din bazinul belgrădean:

„Am încercat să plec cât de tare pot, în același timp să mențin și un easy speed, o viteză mare, dar constantă, apoi să accelerez pe al treilea 50, după care pe ultimul să încerc să-l bubui. Asta am vorbit fix înainte de cursă. E strategia noastră obișnuită.

Încerc să-mi fac cursele, să mă bucur de concurs, de soare, nu în fiecare zi am șansa să concurez alături de Djakovic, de Rapsys. De obicei, când am antrenament de 200 liber sau sută liber, trebuie să mă antrenez singur. Și ajută mult să mă antrenez, în ghilimele, în condițiile astea de concurs.”, a declarat David Popovici.