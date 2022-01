Judecătoria Baia Mare l-a condamnat pe tânărul din Buciumi care în iulie 2021 a intrat cu un autoturism BMW într-o stație de autobuz de lângă Vivo Mall Baia Mare, ucigând o tânără și rănindu-l grav pe iubitul acesteia. Pedeapsa: 3 ani închisoare, din care se scade perioada de arest preventiv și arest la domiciliu. Daunele morale pe care ar trebui să le achite asiguratorul Euroins către rudele tinerei decedate și către iubitul ei rănit în accident depășesc suma de 1,3 milioane euro.

Ce spune Judecătoria Baia Mare

Soluția pe scurt: ”În temeiul art 192 alin 1 și 2 Cod penal, cu aplicarea art 396 alin 10 Cod de procedura penală condamnă pe inculpatul O.V.F. la pedeapsa închisorii de 2 ani și 8 luni pentru comiterea infracițiunii de ucidere din culpă.

În temeiul art 67 cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară prevăzută de art 66 alin 1 lit i. cod penal, anume aceea a interzicerii dreptului de a conducere autovehicule pentru o perioadă de 3 ani.

În temeiul art. 65 alin. 1 cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a conduce autovehicule prev. de art. 66 alin. 1 lit. i cod penal.

În temeiul art. 196 alin. 2 şi 3 cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod de procedură penală, condamnă pe inculpatul Onaci Vlad Florin la pedeapsa închisorii de 1 an pentru comiterea infracţiunii de vătămare corporală din culpă.

În temeiul art. 38 alin. 2 cod penal, rap. la art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, va aplica inculpatului pedeapsa închisorii de 2 ani şi 8 luni închisoare, la care va adăuga sporul obligatoriu de o treime din pedeapsa de 1 an închisoare (1/3 din 1 an= 4 luni), rezultând în final o pedeapsă de 3 ani închisoare.

În temeiul art. 45 alin. 1 cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară prev. de art. 66 alin. 1 lit. i cod penal, anume aceea a interzicerii dreptului de a conduce autovehicule pentru o perioadă de 3 ani.

În temeiul art. 45 alin. 1 şi 3 cod penal, rap. la art. 65 alin. 1 cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a conduce autovehicule prev. de art. 66 alin. 1 lit. i cod penal.

În temeiul art. 399 alin. 1 cod de procedură penală, menţine măsura preventivă a arestului la domiciliu dispusă faţă de inculpat prin Încheierea penală nr. 3652/17.11.2021 a Judecătoriei Baia Mare, definitivă prin Decizia penală nr. 233/C/25.11.2021 a Tribunalului Maramureş.

În temeiul art. 72 Cod penal, deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii de 24 de ore din data de 05.07.2021, a arestării preventive, de la 09.07.2021 la 25.11.2021, respectiv a arestului la domiciliu de la 25.11.2021 la zi.

În baza art. 397 alin. (1) C. proc. pen. ?i art. 25 alin. (1) C. proc. pen. rap. la art. 1357 C. civ., admite în parte acţiunile civile formulate de părţile civile şi va obliga partea responsabilă civilmente S.C. EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S.A cu sediul în Voluntari, Şoseaua Bucureşti Nord, nr. 10, Global City Bussines Park, jud. Ilfov, la despăgubiri civile după cum urmează:

– 94.613 lei reprezentând daune materiale, şi a sumei totale de 450.000 de euro (contravaloarea în lei la data plăţii), reprezentând daune morale către partea civilă Varga Raul Călin cu domiciliul procesual ales în Cluj-Napoca, str. Constantin Brâcuşi, nr. 174, etaj 1, ap. 2, jud. Cluj;

– 150.000 EURO (contravaloarea în lei la data plăţii) reprezentând daune morale în favoarea părții civile CARDOŞ ROZALIA (mama persoanei decedate Cardoș Luminița), cu domiciliul procesual ales în la cabinet avocat Onea Bogdan;

– 4.797,89 lei reprezentând daune materiale şi 150.000 EURO (contravaloarea în lei la data plăţii), reprezentând daune morale în favoarea părții civile CARDOȘ VALER (tatăl persoanei decedate Cardoș Luminița) cu domiciliul procesual ales în Baia mare, str. Victoriei, nr. 104/3, jud. Maramureş, la cabinet avocat Onea Bogdan;

– 50.000 EURO (contravaloarea în lei la data plăţii), reprezentând daune morale în favoarea părții civile MOLDOVAN (FOSTĂ CARDOȘ) PAMELA ANTONELA (sora persoanei decedate Cardoș Luminița) cu domiciliul procesual ales în Baia mare, str. Victoriei, nr. 104/3, jud. Maramureş, la cabinet avocat Onea Bogdan;

– 50.000 EURO (contravaloarea în lei la data plăţii),reprezentând daune morale în favoarea păr?ii civile CARDO? LOREDANA (sora persoanei decedate Cardo? Lumini?a) cu domiciliul procesual ales în , la cabinet avocat Onea Bogdan;

– 50.000 EURO (contravaloarea în lei la data plăţii), reprezentând daune morale în favoarea păr?ii civile PA?CA (FOSTĂ CARDO?) LETI?IA VALERIA (sora persoanei decedate Cardo? Lumini?a) cu domiciliul procesual ales , la cabinet avocat Onea Bogdan;

– 50.000 EURO (contravaloarea în lei la data plăţii), reprezentând daune morale în favoarea păr?ii civile CARDOS DAVID SAUL (fratele persoanei decedate Cardoș Luminița) cu domiciliul procesual ales , la cabinet avocat Onea Bogdan;

– 50.000 EURO (contravaloarea în lei la data plăţii), reprezentând daune morale în favoarea păr?ii civile CARDO? DANIEL (fratele persoanei decedate Cardoș Luminița) cu domiciliul procesual ales , la cabinet avocat Onea Bogdan;

– 50.000 EURO (contravaloarea în lei la data plăţii), reprezentând daune morale în favoarea păr?ii civile CARDO? PETER VALER (fratele persoanei decedate Cardo? Luminţa) cu domiciliul procesual ales în , la cabinet avocat Onea Bogdan;

– 50.000 EURO (contravaloarea în lei la data plăţii), reprezentând daune morale în favoarea păr?ii civile CARDO? ANDREEA MARIA (sora persoanei decedate Cardo? Lumini?a) cu domiciliul procesual ales în , la cabinet avocat Onea Bogdan;

– 50.000 EURO (contravaloarea în lei la data plăţii), reprezentând daune morale în favoarea păr?ii civile CARDO? DAIANA VOICHI?A (sora persoanei decedate Cardo? Lumini?a) cu domiciliul procesual ales în , la cabinet avocat Onea Bogdan;

– 50.000 EURO (contravaloarea în lei la data plăţii), reprezentând daune morale în favoarea păr?ii civile CARDOS SAMUEL ANDREI (fratele persoanei decedate Cardo? Lumini?a) cu domiciliul procesual ales în , la cabinet avocat Onea Bogdan;

– 50.000 EURO (contravaloarea în lei la data plăţii), reprezentând daune morale în favoarea păr?ii civile CARDOŞ ABEL (fratele persoanei decedate Cardo? Lumini?a) cu domiciliul procesual ales în , la cabinet avocat Onea Bogdan;

– 50.000 EURO (contravaloarea în lei la data plăţii), reprezentând daune morale în favoarea păr?ii civile NEGREA (FOSTĂ LĂCĂTU?) DORINA (sora vitregă a persoanei decedate Cardo? Lumini?a) cu domiciliul procesual ales în , la cabinet avocat Onea Bogdan;

– 10.000 EURO (contravaloarea în lei la data plăţii), reprezentând daune morale în favoarea păr?ii civile MOLDOVAN LUCIAN (cumnatul persoanei decedate Cardo? Lumini?a) cu domiciliul procesual ales în , la cabinet avocat Onea Bogdan;

– 10.000 EURO (contravaloarea în lei la data plăţii), reprezentând daune morale în favoarea păr?ii civile PA?CA GABRIEL LUCIAN (cumnatul persoanei decedate Cardo? Lumini?a) cu domiciliul procesual ales în , la cabinet avocat Onea Bogdan;

– 10.000 EURO (contravaloarea în lei la data plăţii), reprezentând daune morale în favoarea păr?ii civile NEGREA CRISTIAN VASILE (cumnatul persoanei decedate Cardo? Lumini?a), cu domiciliul procesual ales în , la cabinet avocat Onea Bogdan, toate sumele menţionate mai sus cu penalităţi conform art. 21 alin. 5 din Legea 132/2017, penalităţi care au fost solicitate încă din data de 20.10.2021, cu ocazia depunerii precizării la constituirea de parte civilă, anterior închiderii cercetării judecătoreşti.

În baza art. 397 alin. (1) şi art. 25 alin. (1) Cod procedură penală, admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare, cu sediul în , şi obligă partea responsabilă civilmente S.C. EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S.A la plata către aceasta a sumei totale de 43.727,21 lei reprezentând daune materiale (cheltuieli cu asistenţa medicală acordată persoanei vătămate Varga Raul Călin şi victimei Cardoş Luminiţa), cu dobânda legală aferentă calculată de la data rămânerii definitive a prezentei şi până la plata efectivă.

În baza art. 397 alin. (1) şi art. 25 alin. (1) Cod procedură penală, admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj Napoca, cu sediul în civilmente S.C. EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S.A la plata către aceasta a sumei totale de 89.373,54 de lei reprezentând daune materiale (cheltuieli cu asistenţa medicală acordată persoanei vătămate Varga Raul Călin), cu dobânda legală aferentă calculată de la data rămânerii definitive a prezentei şi până la plata efectivă.

De asemenea, în temeiul art. 11 alin. 1 lit. e din Legea 132/2017, dispune obligarea părţii responsabile civilmente la plata cheltuielilor judiciare efectuate de către părţile civile după cum urmează: – 300 de lei în favoarea păr?ii civile CARDOŞ ROZALIA (contravaloarea evaluării medicale); – 1300 de lei în favoarea păr?ii civile CARDO? VALER (onorariu apărător ales-1000 de lei, fila 323 din dosarul instanţei, respectiv 300 de lei contravaloarea evaluării medicale); – 300 de lei în favoarea păr?ii civile MOLDOVAN (FOSTĂ CARDO?) PAMELA ANTONELA (contravaloarea evaluării medicale); – 300 de lei în favoarea păr?ii civile CARDO? LOREDANA (contravaloarea evaluării medicale); – 300 de lei în favoarea păr?ii civile PA?CA (FOSTĂ CARDO?) LETI?IA VALERIA (contravaloarea evaluării medicale); – 300 de lei în favoarea păr?ii civile CARDO? ANDREEA MARIA (contravaloarea evaluării medicale); – 300 de lei în favoarea păr?ii civile CARDO? DAIANA VOICHI?A (contravaloarea evaluării medicale); – 300 de lei în favoarea păr?ii civile CARDOS SAMUEL ANDREI (contravaloarea evaluării medicale); – 5000 de lei reprezentând onorariu apărător ales în favoarea părţii civile Varga Raul Călin.

Dispune păstrarea la dosarul cauzei a CD-ului cu imagini video înregistrate la poziţia nr. 148/2021 din Registrul Mijloaelor de Probă al Judecătoriei Baia Mare.

În baza art. 274 alin. (1) Cod de procedură penală obligă pe inculpat la plata sumei de 6000 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.