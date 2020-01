Daruri de suflet au ajuns azi din Maramureș la Blaj, la ÎPS Cadrdinalul Lucian Mureșan. Acestea au fost duse de către reprezentanții Consiliului Județean Maramureș la reședința episcopală.

„Am avut astăzi o zi cu adevărat binecuvântată!

În cadrul unei audiențe private, am fost primit de către ÎPS Lucian Cardinal Mureșan la reședința sa de la Blaj.

Cu această ocazia, în numele Consiliului Județean Maramureș, i-am înmânat placheta și diploma de „Cetățean de Onoare” al județului nostru, dar și câteva daruri de suflet din partea maramureșenilor.

În discuțiile purtate, am simțit o reală bucurie din partea Eminenței Sale atunci când am vorbit despre oameni și locuri atât de dragi nouă: cartierul Ferneziu al Băii Mari, începuturile greco-catolicismului de la Ieud ca leagăn al spiritualității maramureșene și personalități marcante ale vieții publice contemporane.

Cu gândul la revederea de acasă, îi mulțumesc Eminenței Sale pentru binecuvânarea dată și pentru primirea de care am avut parte!”, a spsu Doru Dăncuș, vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș.