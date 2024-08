Roberta si Eric au inceput azi concursul in cadrul uneia dintre cele mai prestigioase competiții din lume-German Open Championship!

Azi ei au dansat prima rundă a categoriei Rising Star Standard, competiție ce a adunat la start 196 de perechi de pe toate continentele, urmând ca in zilele următoare să concureze in competiția de clasă A Adulti și sub 21 Standard!

„Suntem tare mândri ca am ajuns cu ei până aici!

Le urăm mult succes „Parchet magic si aripi la picioare”! – arată reprezentanții Galactic Dance.