Daniil Medvedev a vorbit de curând despre șansele sale la ediția din acest an a US Open și despre faptul că „interzicerea” sa la Wimbledon i-a dat un impuls în plus pentru a încerca să cucerească din nou titlul la Flushing Meadows.

Daniil Medvedev, în vârstă de 26 de ani, este în prezent unul dintre cei mai buni jucători de tenis din lume, numărul 1 mondial are în palmares un titlu de Grand Slam și este un adversar cu adevărat formidabil pentru orice adversar în acest moment. Medvedev este, potrivit bookmakerilor, principalul favorit la câștigarea US Open anul acesta.

Rusul a participat de curând la turneul Masters de la Cincinnati, el venind la acest turneu după ce a pierdut în primul tur la Montreal în fața lui Nick Kyrgios. Medvedev a reușit să ajungă în semifinale la Cincinnati, fiind acolo învins de Stefanos Tsistpas. În contextul în care US Open începe luni, Daniil Medvedev a vorbit despre șansele sale la ediția din acest an a US Open.