Fostul ministru al Educației Daniel Funeriu spune că anul școlar în România ar trebui lungit, adică vacanța de vară să nu mai aibă trei luni, ci două. El crede că măsura ar fi una bună nu doar în actualul context, în care trebuie recuperată materia pierdută, ci și pe termen lung. Funeriu a insistat că materia predată în școlile românești nu este mai grea, cum fals se susține, ci este predată într-un timp mult mai scurt.

Funeriu a afirmat, la B1 TV, că elevii ar fi avut foarte mult de suferit dacă școlile nu s-ar fi deschis acum: „Cred că e important să fim cât mai calmi, să lăsăm deoparte disputele politice, cred că ar fi foarte bine ca toată lumea să înțeleagă urgența revenirii la școală. Din punctul meu de vedere, cea mai bună decizie dintre deciziile proaste pe care pandemia ne obligă să le luăm. Nimeni nu e fericit să închidă școlile, dar e limpede că trebuie redeschise, altminteri copiii vor avea foarte mult de suferit”.

Fostul ministru susține că materia predată în școlile românești nu este prea grea, așa cum fals se susține, ci este predată într-un timp prea scurt, iar soluția ar fi reducerea vacanței de vară, și nu doar acum, în perioadă de pandemie.

„Cred că e oportună o lungire a anului școlar. S-a pierdut foarte mult timp. Nu e nicio catastrofă dacă în loc de trei luni am avea doar două luni vacanță în acest an. Oricum, România are cel mai scurt an școlar din Europa. De aceea se spune fals că materia e prea îngrămădită. Materia nu e mai grea decât în alte țări, e chiar mai ușoară, dar ea e livrată de profesori într-un timp mult prea scurt. Deci ar fi un bun moment să lungim anul școlar și, eventual, să rămână mai lung decât e acum”, a declarat Funeriu.

Școlile din România se vor redeschide, din 8 februarie, odată cu începerea semestrului al doilea, în funcție de rata de infectare din fiecare localitate. Potrivit ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu, de luni, peste 2,4 milioane de elevi se vor întoarce fizic la școală.