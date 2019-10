Actrița Dana Rogoz se va întâlni cu spectatorii din Baia Mare în această seară, de la 20.30, la Teatrul Municipal, la proiecția specială a filmului MO. Evenimentul are loc în cadrul Caravanei Zilele Filmului Românesc by BY TIFF (15-16 octombrie), care aduce patru dintre cele mai importante premiere românești ale anului: LA GOMERA, MONȘTRI, PARKING ȘI MO.

Biletele pot fi cumpărate de pe Eventbook.ro și de la casieria Teatrului Municipal. Vedeta va răspunde curiozităților publicului împreună cu regizorul Radu Dragomir, cel alături de care a construit povestea despre abuz și hărțuire din MO, inspirată din fapte reale. „Ideea acestui film mi-a venit după ce am văzut o știre la TV cu o studentă de la Cluj, care își filmase pe ascuns profesorul în camera lui de cămin, în timp ce acesta îi cerea să întrețină relații sexuale în schimbul promovării examenului, la care o picase timp de 3 ani la rând”, spune regizorul Radu Dragomir.



Miercuri, 16 octombrie, de la 20.30, invitatul special al serii va fi regizorul Tudor Giurgiu, care a filmat pentru PARKING – o adaptare a cărții Apropierea, de Marin Mălaicu-Hondrari – în Andaluzia, cu vedete spaniole în distribuție.