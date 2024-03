„Stimați Rapidiști,

A început deja cea mai dificilă perioadă a campionatului, dar și cea mai frumoasă, Play-Off-ul. Și, odată cu el, așa cum ne așteptam, campaniile de dezinformare, generatoare de confuzii, de dezbinare. La meciul împotriva Farului am văzut deja rezultatul.

Principiile care stau la baza funcționarii clubului nostru au fost, sunt și vor fi mereu aceleași. Ele nu sunt și nu vor fi în schimbare. Rapid există pentru cel puțin un milion de inimi care-l sprijină și luptă pentru acesta. Cei mai înfocați dintre suporteri sunt constituiți în galeria Rapidului, care este deja demult recunoscută ca cea mai unită și puternică din România.

Echipa noastră este singura din țară care este însoțită de o galerie puternică și entuziastă și la partidele din deplasare, indiferent în ce colț al țării s-ar disputa meciul. Jucătorii noștri sunt obișnuiți să fie susținuți și au mare nevoie de acest suport. Este, daca vreți, factorul nostru diferențiator.

De cand am investit la Rapid, mi-am dorit să particip, împreună cu galeria, la câteva dintre deplasări, pentru a putea experimenta personal vibrația, sentimentele și entuziasmul băieților. Deoarece am primit cu plăcere invitația celor din galerie de a merge în deplasare alături de ei, și le mulțumesc pe această cale, nu văd o ocazie mai bună decât meciul de sâmbătă, împotriva oltenilor. Un meci dificil, contra unei echipe valoroase, care-și propune același lucru pe care ni-l propunem și noi: să învingă!

Am apreciat și apreciez foarte mult pasiunea cu care baieții își încurajează echipa, disponibilitatea lor de a pleca de lângă familii, la distanțe de sute de kilometri, călătorind ziua sau noaptea, în condiții de multe ori vitrege.

În ultima vreme însă, pasiunea lor, nu numai că nu mai este încurajată, ci ea chiar trece printr-o perioadă de culpabilizare, cu care nu avem cum să fim de acord.

Din dorința de a crea un spectacol suplimentar celui din teren, băieții din galerie au apelat și la materiale pirotehnice, care nu pot fi folosite legal pe un stadion. Da, legea trebuie respectată, iar aceste materiale, în anumite condiții, pot deveni periculoase pentru spectatori. Indubitabil, ar fi bine, ca în viitor, să nu le mai folosească și să ne putem conforma în totalitate legii.

Sunt convins, însă, că folosirea acestor materiale pirotehnice n-ar trebui, în niciun caz, să fie o nesupunere sancționabilă cu o măsura atat de dură, cum este privarea de libertate.

Un alt principiu important este acela ca veniturile generate de club, din bilete, din vânzarea de produse, publicitate, drepturi TV, etc, completate cu banii care vin de la acționari, trebuie folosite în totalitate pentru a crea o echipă și un club din ce în ce mai puternice, mai competitive.

Vă garantez că nu există persoane sau firme “mufate” la conturile Rapidului, care să deturneze în buzunarul lor banii pe care dumneavoastră îi plătiți clubului.

Închei aceste rânduri prin a vă invita, pe toți cei care puteți, să vă alăturați galeriei în deplasarea de sâmbătă, de la Craiova. Echipa are nevoie de noi! Iar rapidiștii știu cel mai bine cum sa-și încurajeze băieții!”.

Dan Șucu – acționarul majoritar al Rapidului