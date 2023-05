Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a fost amendat cu 5.000 de lei, iar clubul a primit avertisment pentru că tehnicianul nu s-a prezentat la interviurile de după meci.

Dan Petrescu, amendat. Andrei Burcă, suspendat

Vizibil furios, Petrescu s-a certat cu toată lumea după meci, inclusiv cu Zoltan Iașko și Gică Hagi. Antrenorul nu a fost eliminat, iar ulterior a refuzat să apară la interviuri, motivând că nu se simte bine, astfel că în locul său a apărut secundul Costin Curelea.

Andrei Burcă, eliminat și el după fluierul final, a fost suspendat două etape și amendat cu 4.500 de lei. Oficialii lui CFR Cluj au transmis că arbitrul partidei a greșit arătându-i cartonașul roșu fundașului pentru că l-ar fi confundat pe Burcă cu Daniel Bîrligea, care ar fi adresat câteva cuvinte nepotrivite.

Suspendarea lui Burcă a rămas, iar experimentatul stoper nu va putea juca în finala barajului pentru Conference League contra lui FC U Craiova, joi, de la ora 20:30.

Alte decizii luate azi de Comisia de Disciplină:

FC CFR 1907 Cluj vs. Debeljuh Gabriel – Ratificare sancțiune disciplinară – Termen 7.06.2023.

FC CFR 1907 Cluj vs. Jean Claude Billong – Ratificare sancțiune disciplinară – Admite cererea de ratificare formulată de către clubul FC CFR 1907 Cluj. În baza art. 42.6 din RD, ratifică sancțiunea aplicată conform Deciziei nr. 1/24.04.2023.

FC Rapid 1923 vs. Universitatea Craiova – Incidente – În baza art. 82.2 și 3.a) și c), raportat la art. 83.2.b) din RD, se sancționează clubul Universitatea Craiova cu penalitate sportivă de 5.000 lei.

AFC Hermannstadt vs. AS FC Universitatea Cluj – Incidente – În baza art. 82.1 și 3.a) și c), raportat la art. 83.2.b) din RD, se sancționează clubul AFC Hermannstadt cu penalitate sportivă de 5.000 lei.

U Craiova 1948 vs.FC Voluntari – Incidente, eliminare Aliji Naser (FC Voluntari) – În baza art. 68.5 din RD se sancționează clubul U Craiova 1948 cu penalitate sportivă de 5.000 lei. În baza art. 63.1.g, raportat la art. 63.2.1 din RD, se sancționează jucătorul Aliji Naser (FC Voluntari) cu suspendare pentru un joc și penalitate sportivă de 740 lei.

FC FCSB vs. FC Rapid 1923 – Eliminare Popescu Octavian George (FCSB), Incidente – În baza art. 63.1.b, raportat la art. 63.2.4.a din RD, se sancționează jucătorul cu suspendare pentru două jocuri și penalitate sportivă de 3.000 lei.