Dan Ivan din senator al Maramureșului pretinde că a devenit martir al Facebook și se plânge public că e vânat de toată lumea dar mai ales de PNL!?

În fapt, în timp ce își prezintă public povestea de “erou nedreptățit”, domnul Ivan plătește din banii personali campanii de denigrare a colegului de Senat, Cristian Niculescu-Țâgârlaș, faptă pe care, însă, nu și-o asumă.

Dan Ivan a ieșit la atac și l-a acuzat pe Cristian Niculescu-Țâgârlaș că, în calitate de președinte al Comisiei Juridice a Senatului, blochează de 3 ani inițiativa „Fără penali în funcții publice”. Iar după ce mojicia i-a fost devoalată public de senatorul PNL Cristian Niculescu Țâgârlaș, Dan Ivan și-a mutat retorica spre o altă temă, în intenția de a ascunde alegătorilor o realitate de fapt, că nu a realizat nimic cuantificabil și concret în mandatul său.

Parlamentarul liberal, care are formație juridică la bază, a precizat că acuza este neîntemeiată și a argumentat și de ce: “Spre deosebire de domnia sa, care pare să trateze actul legislativ ca pe un concurs de „cine propune mai mult,” indiferent de coerență, eu consider că legiferarea este o responsabilitate, nu un spectacol. Iar România are nevoie de legi aplicabile și eficiente”, a afirmat senatorul Cristian Niculescu-Țâgârlaș.

Acesta a mai precizat că lui Dan Ivan îi este prea greu să înțeleagă, de vreme ce a “perseverat” într-un demers inutil, în actuala legislatură acesta semnând 71 de proiecte de lege respinse, ceea ce dovedește că propunerile asumate de el, nu sunt fundamentate și nu pot fi implementate.

În ceea ce privește inițiativa la care se face referire, Cristian Niculescu-Țâgârlaș a precizat că legislația românească deja include prevederi clare aplicabile, având ca efect excluderea persoanelor condamnate penal, de la a accede în funcții publice.

“Ceea ce senatorul USR prezintă ca find o lacună legislativă nu este decât o nouă ocazie de a căuta capital electoral, exploatând emoțiile alegătorilor care sunt sensibili la termenul “fără penali”. Când vine vorba de inițiativa USR, nici Dan Ivan și nici colegii săi de partid, nu reușesc să își fundamenteze argumentația pe realitatea juridică, iar acest aspect a fost elocvent și în săptămânile trecute când pe același subiect au făcut doar gălăgie, fără a reuși să răspundă la niște întrebări simple”, a subliniat senatorul Cristian Niculescu-Țâgârlaș.

În acest sens, președintele Comisiei Juridice din Senat a menționat art. (14) din Legea nr. 295/2022 care prevede că: “Nu pot candida persoanele care, la data depunerii candidaturii, nu îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, condițiile prevăzute la art. 37 din Constituția României, republicată pentru a fi alese și persoanele care la data depunerii candidaturii au fost condamnate definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, dacă nu a intervenit reabilitarea, amnistia postcondamnatorie sau dezincriminarea”, subliniind că sistemul judiciar din România are deja mecanisme pentru a sancționa persoanele care nu îndeplinesc cerințele de integritate.

Totodată, Niculescu-Țâgârlaș i-a adresat o întrebare retorică lui Dan Ivan și colegilor săi din USR: “De ce principiile pe care doriți să le impuneți altora nu le aplicați și în propriul partid?”

Concluzia senatorul liberal Cristian Niculescu Țâgârlaș este aceea că “toată desfășurarea de forțe a USR este doar o tactică de manipulare a opiniei publice care exploatează emoțiile cetățenilor și prezintă totul în alb-negru.”

Comandat de PNL Filiala Maramureș, Cod AEP: 11240002