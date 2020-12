Copreşedinte USR-PLUS, Dacian Cioloș, a reacționat la anunțul lui Nicușor Dan că va vota cu PNL, afirmând că „alegătorii vor taxa cum vor crede de cuviinţă astfel de mişcări”, pe care le-a catalogat drept „șmecherii politice”.

„E alegerea lui, o respectăm, e treaba lui, el decide ce vrea să facă cu viitorul lui politic. Pe noi ne interesează ca bucureştenii să fie bine guvernaţi. Şi câtă vreme o să ţină cont de agenda oamenilor şi de programul cu care a câştigat alegerile – pentru care noi l-am susţinut – o să aibă sprijinul nostru.

Şi în continuare eu sper să reuşească ca şi primar, pentru că asta e important pentru noi acum, să îşi pună în aplicare programul cu care a câştigat primăria, nu şmecheriile astea politice. E treaba lui. Despre cât contează pentru bucureşteni anunţul acesta pe care l-a făcut acum, cu câteva zile înainte de alegeri, asta o să aflăm pe 6 decembrie, când o să numărăm voturile. Alegătorii vor taxa cum vor crede de cuviinţă astfel de mişcări politice. Șmecheriile politice şi mişcările astea, când iei oameni de la un partid şi îi pui pe listă şi aşa mai departe, o să decidă alegătorii cum tratează ei decizii de genul acesta. Nicuşor Dan are în continuare susţinerea noastră dacă va pune în aplicare programul cu care a câştigat primăria, pentru care l-am susţinut şi noi. La noi tensiunile pot să apară doar dacă nu se respectă ceea ce am convenit, şi anume un program cu care bucureştenii l-au votat. Acesta e important acum. Şi pe aceeaşi logică poţi să mergi în continuare şi pentru guvernare. Avem un program pe care îl prezentăm, oamenii o să voteze duminică. După care, important e să îl punem în aplicare, în funcţie de votul pe care îl primim, asta e important”, a susținut Cioloş.

Nicușor Dan a fost cel care a anunțat că va vota cu PNL la alegerile de duminică: „Opțiunea mea pentru votul de duminică e PNL. Consider că un Guvern PNL puternic e cea mai bună variantă pe care o are România în acest moment. Chiar dacă sunt fondatorul USR, consider, cu toată onestitatea, că PNL e varianta cea mai bună pentru România azi”.