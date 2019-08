Alianța USR-PLUS a stabilit prin regulament modul de desemnare a candidaților la alegerile parlamentare și locale. Au inclus și o prevedere legată de colaborarea cu Securitatea. Numai că de aici s-a declanșat o mică furtună.

N-am înțeles de ce USR-PLUS a ținut să promoveze un regulament intern de desemnare a viitorilor candidați ai Alianței în strânsă legătură cu deconspirarea foștilor informatori ai Securității având următoarea mențiune: „De asemenea, nu vor putea fi desemnați drept candidați ai Alianței persoane care au avut calitatea de lucrători activi sau colaboratori ai Securității sau, MAJOR FIIND, a semnat un angajament cu Securitatea înainte de 1990 sau au în prezent calitatea de lucrători activi / colaboratori / informatori ai unui serviciu de informații sau persoane care promovează violența, ideologii totalitare, discriminarea de gen, anarhismul, rasismul, șovinismul, separatismul etnic sau teritorial și orice alte idei ori acțiuni extremiste”, scrie evz.ro.

N-am înțeles eu, dar nu au înțeles nici cei mai aprigi susținători ai acestora ce ascundea o asemenea nuanță. Adică, cei care au colaborat cu Securitatea ca elevi sunt mult mai puțin culpabili decât cei care au făcut-o ca și studenți sau pensionari. Ce-i prostia asta? s-au întrebat mulți. Ce importanță are că erai minor când ai scris delațiuni majore împotriva colegilor, prietenilor, uneori părinților. Ce Securitatea avea nevoie de acordul părinților pentru a recruta informatori din liceu? Nici pomeneală.

Atunci care-i explicație? O întrebare care nu a primit răspuns până acum din partea celor doi lideri ai USR-PLUS, respectiv Dan Barna și Dacian Cioloș. A existat o stare de ușoară jenă, s-a scris pe Facebook că această propunere a venit dinspre Dacian Cioloș, unul din liderii politici cu probleme în zona aceasta.

De altfel, fostul șef al Securității din Timișoara, Radu Tinu a lăsat un comentariu la articolul publicat recent de Mirel Curea: „Na, părerea mea, cred ca Csolos (n.n. Dacian Cioloș) fiind fiu de milițian, nu a scăpat de ofițerul de la Șimleu….. e doar o părere.” Articolul se intitula” Legătura bolnavă dintre Cuplul Barna&Cioloș și informatorii minori ai Securității”.

Ce vrea să ne sugereze Radu Tinu? Că Dacian Cioloș a putut fi recrutat de Securitate pe când era elev? Sau că a semnat un angajament, dar nu a colaborat.

A fost verificat Dacian Cioloș de CNSAS? În mod cert, da. Și a primit și adeverință de necolaborare cu Securitatea. Deci cum se mai poate răsturna o asemenea situație. Pare incredibil, dar viața politică din România ne-a învățat că totul devine posibil. Mai ales atunci când vorbim despre arhivele fostei Securități. Să ne amintim de cazurile Dan Voiculescu și Traian Băsescu, ca să dau două exemple diametral opuse.

A fost tatăl lui Dacian Cioloș ofițer de Miliție?

Da, acest lucru l-a recunoscut chiar liderul PLUS într-un interviu: „Tata provine dintr-o familie simplă din Bihor. El nu și-a dorit să lucreze în Miliție, și-a dorit să facă altceva: a fost tâmplar de meserie, a făcut școala profesională de tâmplărie și a vrut să facă Politehnica. Printr-o anumită circumstanță până la urmă a ajuns să facă școala de miliție și a fost funcționar, ofițer în miliție. Cea mai mare parte din activitate a desfășurat-o în departamentul de evidența populației, de unde a și ieșit la pensie de boală în 1987(…)”Eu am fost mândru de ce-a făcut tatăl meu(…)Tatăl meu a decedat în 1998, când eu încă îmi continuam studiile. Atunci am început activitatea profesională.”

Din toată această tevatură cu iz ciudat rămânem doar cu întrebările, pentru că cei doi lideri, Dan Barna și Dacian Cioloș nu au furnizat opiniei publice nici o explicație. Și oricât s-ar supăra cei doi, mișcările politice ciudate nasc întrebări ciudate. Treaba presei este să le pună, responsabilitatea politicienilor este să răspundă!

P.S. Mai trebuie spus că reacția USR-PLUS la scandalul creat a fost să se renunțe la aceea formulare, „MAJOR FIIND”, dar în același stil. Opac.

Sursa evz.ro