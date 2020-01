„Intr o lume in care o durere de cap este tot ce ni se poate intampla mai rau, iar viata ar trebui sa insemne, nu-i asa, doar distractie..Intr-o lume in care suntem chemati sa credem in baloane de sapun…Alergam bezmetici in cautarea fericirii ieftine. Opriti-va un pic din alergatura asta inutila!Mergeti la Sighet….Mergeti la Memorial.Plimbati-va prin celule. Peretii sunt doar pagini care dor…Cititi…Nu, nu sunt povesti. Sunt vieti distruse de o urna cu fundul dublu, menita sa aduca in fata tot ce era mai rau.Sa transforme o Tara intr-o gluma proasta.Oameni unici, transformati in biete papusi de carpa, spre satisfactia mizera a unor monstri, abrutizati de incultura si rautate si prostie.

Oameni care au devenit epave…Aflati-le durerile. Incercati sa intelegeti Durerea.Si apoi intoarceti-va in bula voastra si continuati sa va mai plangeti de mila…

Intr-o lume a politicienilor ce se inchina, ipocrit, la orice idol….Care ne vand pe trei arginti…Carora le pasa doar de ei…Mergeti la Sighet…Cititi…Aflati ce inseamna cu adevarat barbati de Stat. Aflati ce inseamna patriotismul…Oameni care au ales carcera si moartea in locul tradarii.

Intr-o lume in care toti se cred culti….Mergeti la Sighet….

Cititi…Aflati ce inseamna sa ai in fruntea tarii un Ministru de Finante absolvent la Paris, un Ministru al Justitiei venit de la Sorbona si un Guvernator BNR cu 2 doctorate.

Intr-o lume in care L-am aruncat pe Dumnezeu cat mai departe de noi…Mergeti la Sighet…Incercati sa intelegeti ce au simtit preotii cand li s-a cerut sa impartaseasca cu fecale si sa boteze in hardaul cu urina…Si tot nu L-au tradat…

Intr-o lume in care strigam cu spume la gura „puscaria”….Mergeti in „Neagra”…Vedeti si incercati sa intelegeti ce inseamna sa stai legat de lanturi fixate in ciment, pe podeaua uda, inconjurat de intuneric si atat..Pentru singura vina de a fi impotriva celor care urau tot ce nu puteau intelege…Si apoi clamati din nou dreptatea stramba…

Voi, cei ce impartiti dreptatea….Mergeti la Sighet…Cititi mandatele de arestare.Cititi sentintele date in numele poporului.Si apoi intoarceti-va in sala de judecata si incercati sa intelegeti cu adevarat ce inseamna sa ai viata omului in mainile tale….

Intr-o lume in care cartea a devenit desueta…Cititi poeziile scrise pe o bucata murdara de carpa..si retetele de prajituri, scrise de femei ce si-au pierdut pruncii, dar nu au tradatCititi-le cartile postale; incercati sa le descifrati scrisul tremurat de batai si frig..Cereau doar mancare si haine mai groase…

Intr-o lume in care Craciunul inseamna doar cadouri si rochite rosii….Mergeti la Sighet…Cititi povestea banatenilor mei, deportati intr-un Baragan pustiu si ostil, fericiti sa petreaca un Craciun cu niste ciulini pe post de brad.Cand au plecat si s-au intors acasa, in Banat, comunistii le-au scos si mortii din pamant.Pana si de mortii banatenilor le era urat.

Mergeti cu totii la Sighet..Cititi cum au fost luate pe sus mame si neveste, tati si frati, pentru ca nu au vrut sa faca denunturi minicioase…aruncati in celule, batuti si umiliti. Va infiorati putin? Va suna cunoscut?

Acum ganditi-va….Au murit in chinuri ca noi sa fim azi liberi….Sa ascultam minciunile unei clase politice ce pare a fi vesnica si care nu a invatat nimic din lectiile istoriei.Sa vorbim cu emfaza despre drepturi si libertati, care devin, pe zi ce trece, un moft, in ochii lor….Sa vorbim pompos despre o justitie tot mai ingenunchiata…

Daca azi, printr-o minune, Mortii de la Sighet s-ar intoarce pentru o clipa pe Pamant, purificati de suferinta si invincibili pentru eternitate, cred ca ne-ar intreba doar atat:Ce-ati facut cu Tara de v-am lasat-o?

Care Tara?”