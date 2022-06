Șefa de promoție a Colegului Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare, a generației 2022, este Dragoș Andreea-Rita.

Cuvântul acesteia la festivitatea de absolvire a fost unul bine ales, aducând multe emoții și sentimente:

„Stimată conducere, stimați profesori și părinți, dragi colegi,

Cu toate că, probabil, cei mai mulți dintre noi ne-am fi dorit să mai prelungim cumva aceste ultime câteva săptămâni, timpul nu a fost de partea noastră, aflându-ne acum într-unul dintre cele mai mari momente de cumpănă din viețile noastre, moment ce reunește armonios sfârșitul unui capitol frumos și prima pagină, încă nescrisă, a celui care îl succedă.

Oprindu-mă pentru o secundă și privind în urmă la anii care au trecut- patru ani frumoși, pentru unii dintre noi chiar opt ani, afirm cu tărie că putem cu toții să părăsim acest colegiu mândri de tot ceea ce am realizat, mândri de persoanele care am devenit. Profesorii și colegii deopotrivă ne-au văzut crescând, maturizându-ne, chiar atunci când noi înșine nu am conștientizat schimbările prin care am trecut. Îmi place să cred că și noi, absolvenții, ne-am lăsat măcar puțin amprenta asupra Colegiului. Sper că Promoția 2022, cu toate momentele sale demne de laudă, dar și cu micile năzbâtii inerente vârstei, a așezat încă o cărămidă la edificiul identitar al Colegiului Național „Vasile Lucaciu”.

Frumoșii ani de liceu vor deveni în curând amintiri. Ne așteaptă, misterios și cu infinite promisiuni, viitorul. Odată ce vom păși, astăzi cu bilet de voie, dincolo de poarta liceului, în fața noastră se va așterne o nouă pagină a vieții, una albă, imaculată. Fiecare pas pe care îl vom face va fi o nouă literă în romanul nostru, unic pentru fiecare în parte. Cu toții am visat în ultimii ani, am proiectat cu speranță un plan general, o direcție pe care dorim să înscriem viața noastră. Desigur, niciunul dintre noi nu poate să anticipeze toate detaliile, toate provocările călătoriei de cunoaștere și de zidire care urmează. Dar micile evenimente neplănuite, cu detaliile lor insolite sunt cele care dau tinereții farmecul ei aparte. Iar în ce privește viitorul mai îndepărtat, când vom fi devenit cu adevărat oameni maturi, realizați în plan personal și profesional, vreau să sper că sufletele noastre vor rămâne mereu cele ale liceenilor curioși și îndrăgostiți iremediabil de viață, de părțile ei cele mai frumoase, capabili totodată să depășească momentele de cumpănă cu tenacitate.

La intersecția dintre carisma melancolică a trecutului și entuziasmul pentru ceea ce urmează se află exact această clipă. Nu văd un mod mai potrivit să profit de prezent decât mulțumind profesorilor pentru îndrumarea, sprijinul și răbdarea pe care ni le-au dăruit. Colegilor mei din toate clasele le urez succes în continuare, la examene și la tot ceea ce urmează după ele!

În final, cu credință vă spun că noi, Generația 2022, suntem lucaciști și vom rămâne cu toții lucaciști, chiar și după ce sună ultimul clopoțel!

Vă mulțumesc!”