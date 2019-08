Dana Gîrbovan, propunerea premierului pentru funcţia de ministru al Justiţiei, a anunţat, luni, că a înregistrat la Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii solicitarea de a se lua act de demisia ei din magistratură.

„Azi, 26 august 2019, la ora 9,00, am înregistrat la Secţia pentru judecători a CSM solicitarea de a se lua act de demisia mea din magistratură. În toată activitatea de judecător am spus ceea ce am crezut şi am crezut în ceea ce spun, chiar dacă nu era pe placul unei majorităţi de moment. Odată ce am acceptat de principiu propunerea de a conduce Ministerul Justiţiei, mi se pare firesc să îmi dau demisia din magistratură, pentru ca procedura efectivă de numire să poată fi iniţiată”, a scris Dana Gîrbovan pe Facebook.

Preşedintele PSD, premierul Viorica Dăncilă, a anunţat vineri că, potrivit deciziei Comitetului Executiv Naţional, Ana Birchall va fi remaniată de la Ministerul Justiţiei, portofoliul urmând să fie preluat de preşedintele UNJR, Dana Gîrbovan.

Preşedintele Uniunii Naţionale a Judecătorilor din România, Dana Gîrbovan, a anunţat ulterior că, în cazul în care numirea sa va fi acceptată de şeful statului Klaus Iohannis, va fi deschisă să colaboreze cu toţi factorii decizionali, pentru o justiţie independentă şi eficientă. Ea a precizat că nu doreşte ca MJ „să devină subiect de dispute politice şi electorale între palate, ci discuţiile publice să fie pe găsirea de soluţii pentru problemele din Justiţie”. AGERPRES