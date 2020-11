Piața este plină de măști de protecție neconforme, iar întrebarea care se ridică este cum știu cumpărătorii ce să aleagă de pe raft, cum le deosebesc pe cele bune de cele care nu ar trebui să fie acolo. Sunt măști neconforme care nu respectă reguli de etichetare, ce pot fi remediate, și sunt măști neconforme care nu respectă norme de calitate, iar acestea nu au ce căuta pe piață.

Întrebat cum poate ști cumpărătorul ce mască să aleagă de pe raft, Eduardt Cozminschi a răspuns că „e destul de greu pentru clientul obișnuit să-și dea seama”, din cauza multiplelor elemente care trebuie trecute pe etichete.

El spune că este reponsabilitatea vânzătorului să se asigure că măștile respectă normele de etichetare și de calitate pentru a putea fi vândute și, dacă vrea, se poate adresa ANPC pentru a obține informațiile necesare.

Măștile textile vor deveni „acoperitoare faciale”

ANPC a lansat în dezbatere publică și va amite un ordin prin care măștile textile sau de alt tip, care nu sunt certificate medical, să nu mai poată fi vândute sub denumirea de „măști de protecție”.

Măștile medicale fac parte din categoria echipamentelor individuale de protecție și respectă niște norme de calitate (capacitate de filtrare a particulelor etc.), pe care măștile textile nu le întrunesc, a explicat Eduardt Cozminschi. Din această cauză, după dezbatarea publică, președintele ANPC va emite un ordin prin care măștile textile și alte tipuri de măști care nu sunt medicale să nu mai poată fi vândute sub acest nume, ci sub denumirea de „acoperitoare facială de utilizat în colectivitate”.

Pe eticheta de vânzare a acestor produse va fi trecută și precizarea „Acoperitoare facială de utilizat în colectivitate nu este un dispozitiv medical în sensul specificat de Directivei 93/42/CEE (măști chirurgicale) și nici nu este echipament individual de protecţie în înțelesul utilizat de Regulamentului UE/2016/425 (dispozitive de protecție respiratorie)”, potrivit prooiectului de act normativ lansat în dezbatare publică.

Ordinul va intra în vigoare la o o lună după ce va fi semnat și publicat în Monitorul Oficial și va deveni obligatoriu pentru toți agenții economici, a mai precizat președintele ANPC.