Noaptea trecuta au fost inregistrate local precipitatii sub forma d eploaie. In zona inalta de munte a fost semnalata lapovita. Vantul a prezentat rafale cu viteze de pana la 36 km/h in Baia Mare, respectiv 58 km/h in zona montana inalta (Vf. Iezer).

Vremea va fi astazi in judet usor mai calda, desi valorile termice vor marca o scadere fata de ziua precedenta. Cerul va fi temporar noros si pe arii relativ extinse, mai ales seara si in cursul noptii, va ploua slab. In zona montana inalta precipitatiile vor fi predominant sub forma de ninsoare. Vantul va sufla slab la moderat, cu unele intensificari trecatoare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 8 si 12 grade, iar cele minime intre 1 si 4 grade.