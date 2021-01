Potrivit UDMR, Apjok Norbert a indus în eroare președinția, așa că se așteaptă demisia reprezentantului!

Norbert Apjok a ataşat la candidatura sa pentru parlamentare o diplomă obţinută la un curs de comerţ electronic din Anglia, despre care a afirmat că i s-a spus că echivalează studiile superioare.

Anul trecut, uniunea a impus candidaţilor săi condiţia de a avea studii superioare.

Kelemen Hunor a declarat : “Aştept în continuare demisia lui, am încredere că se va răzgândi, pentru că el este cel care a greşit, nu altcineva. Cazul lui este fără precedent! Nu mă deranjează că s-a opus opiniei mele, aşa ceva a mai fost, mai este şi va mai fi în cadrul UDMR, ci faptul că şi-a înşelat alegătorii, a înşelat conducerea UDMR şi astfel a obţinut un loc pe lista de candidaţi din Maramureş, după care a obţinut şi mandatul. Iar aşa ceva este inacceptabil”

Purtătorul de cuvânt al UDMR , Csilla Hegedüs, a spus că așteaptă ca reprezentantul să demisioneze. „Apjok Norbert a indus în eroare președinția , deoarece a spus că are un grad naturalizabil, dar mai târziu, în prezența președintelui Kelemen Hunor el a recunoscut că nu, și a scris că va demisiona dacă va fi ales. Acordul era să depună jurământul și apoi să-și depuna mandatul pentru ca o altă persoană de pe listă să-i poată lua locul. Acest lucru nu s-a întâmplat încă. Kelemen Hunor așteaptă demisia lui Apjok Norbert, deoarece este inacceptabil că a indus în eroare uniunea maghiara „, a spus purtătorul de cuvânt.

Răspunzând declarației lui Csilla Hegedüs, Norbert Apjok a spus că și-a înregistrat demisia la UDMR în decembrie – este adevărat că nu a făcut-o încă la Camera Deputatilor „Când am aflat că nu-mi pot afla diploma, mi-am depus demisia la UDMR, care a fost postată și pe internet. Voi lua decizia corespunzătoare de a-mi depune mandatul în termen de douăzeci și patru de ore. Am nevoie de atât de mult timp pentru a mă consulta cu oamenii cu care am lucrat ani de zile și pentru a lua cea mai potrivită decizie ”, a spus deputatul.

