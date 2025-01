Vremea a fost mai calda decat normalul termic al perioadei. Pe arii extinse s-au semnalat precipitatii sub forma de ploaie. La munte precipitatiile au fost mixte, iar in zona inalta a nins. Vantul a suflat in general slab, cu intensificari temporare in zona de munte, iar pe creste a viscolit ninsoarea si a spulberat zapada.. Carosabilul sectoarelor de drumuri nationale este curat si umed. Angajatii sectiei de drumuri nationale au actionat cu noua utilaje si au imprastiat 62 de utilaje pe DN18 si DN17C. Sectoarele de drumuri judetene au partea carosabila curata si umeda. Sunt tronsoane de drum pe care se semnaleaza polei. Angajatii societatii de drumuri judetene au actionat cu 11 utilaje si au raspandit 70 tone de material antiderapant pentru prevenirea si combaterea poleiului. Cerul este mai mult senin. Local, in zonele joase se semnaleaza ceata. Vantul sufla slab, la moderat, cu intensificari temporare in zona inalta de munte. Cel mai rece a fost noaptea trecuta si in aceasta dimineata la statia meteo Iezer: -9 grade. Alte valori ale temperaturii aerului: -3 grade in Pasul Prislop, -2 grade in Pasul Gutai, -1 grad la Cavnic si Baiut, 0 grade la Targu Lapus, Ocna Sugatag si Sighetu Marmatiei, 1 grad in Baia Mare, Baia Sprie. Cel mai cald a fost in Ocna Sugatag si la Sighetu Marmatiei 5 grade. Stratul de zapada este present doar in zona de munte si masura pana la 48 cm la statia meteo Iezer. Vremea va fi astazi mai caldă decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil îndeosebi la deal și la munte. În zonele joase izolat va fi nebulozitate joasă și se va semnala ceață. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 5 și 7 grade, iar cele minime între -4 și -1 grad.