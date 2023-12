Azi-noapte, polițiștii din Șomcuta Mare au fost solicitați prin apel 112 să se deplaseze în localitatea Buciumi, unde s-a produs un accident rutier soldat cu pagube materiale, dar conducătorul autoturismului se află sub influența băuturilor alcoolice.

În urma deplasării la fața locului, polițiștii au identificat conducătorul autoturismului în cauză ca fiind un tânăr în vârstă de 27 de ani din Șomcuta Mare, care a condus un autoturism pe D.N. 1C, având direcția de deplasare către municipiul Baia Mare, pe fondul consumului de alcool, a părăsit partea carosabilă prin partea dreaptă a direcției sale de deplasare, a distrus gardul din beton al unui imobil și a ricoșat din nou pe partea carosabilă. În urma impactului nu au rezultat victime.

În urma testării alcoolscopice a conducătorului auto, a rezultat o valoare de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acestuia i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că tânărul nu deține permis de conducere pentru nici o categorie de vehicul.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.