Mii de angajați din domeniul sănătății din Franța au ieșit în stradă la Paris și în alte orașe pentru a protesta față de reducerile de costuri suferite de sistem în ultimii ani, notează Le Monde.

”Salvați spitalele publice!”, este strigătul angajaților din sistemul sanitar francez, care au ieșit cu miile în stradă, pentru a se plânge de anii de austeritate. Protestatarii au agitat pancarte cu mesaje precum ”Spitalul se sufocă, să-l salvăm”, sau ”angajați extenuați, pacienți în pericol”, potrivit Le Monde.

Lucrătorii din sănătate consideră că reducerile de costuri au afectat serios sistemul sanitar, altădată invidia lumii. Statisticile confirmă nemulțumirile. În jur de nouă miliarde de euro au fost tăiați din 2005 și până în prezent.

Consecințe: eliminarea a sute de paturi de spital și salarii stagnante, care au împins personalul medical spre sectorul privat. Ce vor manifestanții, ce oferă guvernul Manifestanții cer acum investiții urgente de 3,8 miliarde de euro în spitalele publice, un buget dublu față de cel alocat în proiectul de cheltuieli pentru 2020. Primele proteste din sistemul sanitar au început de fapt în luna martie, când angajații a sute de camere de gardă au intrat în grevă. Aceștia au acuzat că pacienții sunt nevoiți să aștepte pe holuri, din cauza lipsei paturilor. RECOMANDĂRI Am fi avut dreptul la o opțiune. PAH despre cum ne izbim de același tip de politicieni Președintele francez Emmanuel Macron s-a grăbit să vină în întâmpinarea nemulțumirilor și a promis decizii ferme pentru săptămâna viitoare. ”Trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a investi mai mult decât ne-am propus inițial”, a spus Macron. ”Am auzit mânia și indignarea protestatarilor.” Emmanuel Macron, președintele Franței Spațiul de manevră este însă redus. Ministrul Economiei, Bruno Le Maire, a avertizat că ”dacă cheltuim banii pentru spitale”, ”va trebui să îi luăm din altă parte”. Temeri față de un nou val de proteste Intervenția promptă a lui Macron are rolul de a preveni o eventuală convergență a manifestațiilor, o perspectivă mai mult decât neplăcută pentru președinte, confruntat deja cu protestele vestelor galbene, care au slăbit în intensitate, dar nu au dispărut. Angajații căilor ferate au anunțat la rândul lor o grevă pentru luna decembrie, pe tema reformei pensiilor, notează Euronews. La începutul săptămânii, și studenții au ieșit în stradă, în semn de solidaritate cu un coleg care s-a autoincendiat din cauza problemelor financiare. În weekendul acesta este programat și un amplu protest al vestelor galbene, care marchează un an de la debutul acestor manifestații.

Citeşte întreaga ştire: Proteste în Franța, după anii de austeritate din sistemul sanitar: ”Salvați spitalele publice!”. Un nou val de manifestații?