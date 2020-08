Sîmbătă, 1 august 2020, alianța electorală PNL – USR-PLUS și-a lansat candidații la alegerile locale pentru București.

Fie și la o simplă privire ne dăm seama c-a fost vorba de un moment electoral construit cu atenție și bani deja site-urilor și televiziunilor. Dimineață a fost o conferință de presă menită a anunța rezultatele negocierilor de vineri spre sîmbătă noaptea, duse chiar în sediul Guvernului, spre surprinderea celor care se mai iluzionează că regimul Iohannis (Președinția, Guvernul, Sistemul instituțiilor de forță și Divizia Presă a SRI) mai are cît de cît grijă păstrarea aparențelor. I-a urmat spectacolul de lansare publică a candidaților, desfășurat în Piața Universității, loc ales special de Coaliție pentru simbolistica impusă în postdecembrism de Piața Universității. Cum în joc s-au aruncat parale și ordine pe unitate, presa miluită de Guvern, presa prezidențială și Divizia Presă s-au precipitat să publiciteze (fără marcarea cerută de deontologie) evenimentul electoral. Relatări de un entuziasm orgasmatic de la conferința de presă și de la spectacolul din Piața Universității, prezentarea bălos- lingușitoare a candidaților, fără o minimă observație critică, titluri de mînjit pe garduri cu litere roșii, totul culminînd cu declararea momentului drept istoric.

Așadar, sîmbătă 1 august 2020, PNL și USR-PLUS au dat startul campaniei electorale. Un start oficial, ca să-i spunem așa, deoarece în materie de stabilire a candidaților, de făurire a alianțelor și de întîlniri cu alegătorii sub forma mascată a deplasărilor de serviciu și sub forma comică a năstrușniciilor pe care căpșorul Violetei Alexandru le consideră acțiuni electorale, campania partidului de guvernămînt a început de mult. Una dintre cele mai bune dovezi că această campanie a început de mult e dată de împînzirea țări cu uriașe și costisitoare panouri electorale de către organizațiile județene. Unele ating comicul involuntar. Pe DN1 de la București pînă la Sinaia, trecînd pe la sugrumarea de la Comarnic, se sperie automobilele de figurile candidaților PNL surprinși pe lemn în cupluri sub sloganul Construim împreună. Liderul PNL Iulian Dumitrescu, candidat pentru șefia Consiliului Județean construiește împreună pe rînd cu candidații PNL pentru primării de pe traseu. Cînd ajungi într-o nouă localitate, dai de Iulian Dumitrescu alături de candidatul PNL la primăria localității respective. Treci de localitatea respectivă, blestemînd la un moment dat dezastrul de la Comarnic și ajungi la Sinaia, unde, după cum era de așteptat, Iulian Dumitrescu are un nou partener de panou: Vlad Oprea, tot de la PNL. Toate aceste panouri, adăugate articolelor grețos publicitare din presa locală, spun limpede că PNL, partidul de Guvernămînt, s-a angajat de mai mult timp în campania electorală. Campania de pînă acum costă. Dacă la București s-au vîrît deja bani în publicitarea lansării candidaților și în țară în spînzurarea candidaților pe panouri turn, înseamnă că activul PNL a fost asigurat că alegerile vor avea loc.

Miercuri, 29 iulie 2020, la cea de a doua conferință de presă ținută de Klaus Iohannis în cele cinci luni de Pandemie, prima întrebare venită din partea jurnaliștilor a sunat astfel :

„Domnule Preşedinte, bună seara! Tocmai spuneaţi că este o situaţie critică, un moment critic al ţării. Voiam să ştiu care este părerea dumneavoastră avînd în vedere acest context epidemiologic, avem aproape 1.200 de cazuri noi în fiecare 24 de ore – dacă consideraţi că se impune amînarea alegerilor locale pentru a doua oară şi dacă veţi chema partidele la consultări.”

